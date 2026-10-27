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Fundación Corazoncitos celebró diez ediciones de su MegaStrogonoff solidario

La jornada en Kibón convocó a voluntarios y familias, y superó las 8.000 porciones vendidas para apoyar a niños con cardiopatías congénitas.

Chefs Mauricio Cabrera y Aldo Cauteruccio.

Chefs Mauricio Cabrera y Aldo Cauteruccio.

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Lucila Castillo
Agustina Amarillo y Jimena Barboza junto al vicepresidente la Fundación Corazoncitos Roberto Canessa y el presidente Leandro Silveira.

Agustina Amarillo y Jimena Barboza junto al vicepresidente la Fundación Corazoncitos Roberto Canessa y el presidente Leandro Silveira.

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Lucila Castillo
Juan Ignacio Dutra, Tomás Salaverry, Alfonso Miranda y Pedro Ferrari.

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Lucila Castillo
Carlos y Marcelo Rodríguez, Viviana Zinola, Cecilia Ferreira y Natalia Olivera.

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Lucila Castillo
Eliana Rotela, Ivanna Duro y Lía Carlevaro.

Eliana Rotela, Ivanna Duro y Lía Carlevaro.

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Lucila Castillo
Búsqueda | Belén Castelló
Por Belén Castelló

El aroma del strogonoff comenzó a sentirse en Kibón el sábado 24, durante la Prueba de Fuego, una instancia previa a la décima edición del MegaStrogonoff de la Fundación Corazoncitos. Al atardecer, familiares y amigos que acompañan a la organización se reunieron para probar el plato antes de la gran jornada solidaria del domingo. Entre los presentes estuvo Roberto Canessa, vicepresidente de la fundación.

Antes de encender el fuego, el chef Aldo Cauteruccio tomó la palabra y arengó al público, que respondió con gritos y aplausos en un clima de entusiasmo.

Un día después, la explanada de Kibón volvió a ser el punto de encuentro para la actividad principal. La convocatoria superó la meta prevista y se vendieron más de 8.000 porciones de strogonoff, preparado en una paellera gigante.

Además de la propuesta gastronómica, la jornada contó con música y espectáculos para toda la familia. Voluntarios y colaboradores participaron de la preparación y el servicio de los platos, en una convocatoria que reunió a personas de distintas edades alrededor de una misma causa.

Desde hace más de 10 años, la Fundación Corazoncitos trabaja para mejorar la sobrevida y la calidad de vida de niños y niñas con cardiopatías congénitas, además de acompañar a sus familias en todo el país. Lo que se recauda a través del MegaStrogonoff permite sostener los proyectos que la organización desarrolla durante todo el año.

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