Fundación Corazoncitos celebró diez ediciones de su MegaStrogonoff solidario

El aroma del strogonoff comenzó a sentirse en Kibón el sábado 24, durante la Prueba de Fuego, una instancia previa a la décima edición del MegaStrogonoff de la Fundación Corazoncitos. Al atardecer, familiares y amigos que acompañan a la organización se reunieron para probar el plato antes de la gran jornada solidaria del domingo. Entre los presentes estuvo Roberto Canessa, vicepresidente de la fundación.
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Antes de encender el fuego, el chef Aldo Cauteruccio tomó la palabra y arengó al público, que respondió con gritos y aplausos en un clima de entusiasmo.
Un día después, la explanada de Kibón volvió a ser el punto de encuentro para la actividad principal. La convocatoria superó la meta prevista y se vendieron más de 8.000 porciones de strogonoff, preparado en una paellera gigante.
Además de la propuesta gastronómica, la jornada contó con música y espectáculos para toda la familia. Voluntarios y colaboradores participaron de la preparación y el servicio de los platos, en una convocatoria que reunió a personas de distintas edades alrededor de una misma causa.
Desde hace más de 10 años, la Fundación Corazoncitos trabaja para mejorar la sobrevida y la calidad de vida de niños y niñas con cardiopatías congénitas, además de acompañar a sus familias en todo el país. Lo que se recauda a través del MegaStrogonoff permite sostener los proyectos que la organización desarrolla durante todo el año.