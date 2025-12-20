¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Gabriel Calderón recibió la Cruz de la Orden de Isabel la Católica en la Embajada de España

Entre 2022 y 2025 se desempeñó como director general y artístico de la Comedia Nacional, etapa en la que promovió intercambios con creadores españoles

_VAL_7323

FOTO

Valentina Weikert
Embajador de España Javier Salido Ortiz y Gabriel Calderón.

Embajador de España Javier Salido Ortiz y Gabriel Calderón.

FOTO

Valentina Weikert
Estela Medina y Levón Burunsuzián.

Estela Medina y Levón Burunsuzián.

FOTO

Valentina Weikert
Director de la Comedia Nacional José Miguel Onaindia y Hugo Achugar.

Director de la Comedia Nacional José Miguel Onaindia y Hugo Achugar.

FOTO

Valentina Weikert
Margarita Musto y Omar Bouhid.

Margarita Musto y Omar Bouhid.

FOTO

Valentina Weikert
Directora de la EMAD Laura Pouso, directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal y Erika Hoffman, presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional y directora de Canal 5.

Directora de la EMAD Laura Pouso, directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal y Erika Hoffman, presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional y directora de Canal 5.

FOTO

Valentina Weikert
Roxana Blanco y Florencia Zabaleta.

Roxana Blanco y Florencia Zabaleta.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

En la Embajada de España se realizó una ceremonia en la que el dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón recibió la Cruz de la Orden de Isabel la Católica, distinción concedida por el rey de España y entregada en su nombre por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Este reconocimiento, fundado en 1815 por Fernando VII, destaca trayectorias que fortalecen la cooperación internacional, la cultura y los vínculos entre España y otros países.

La insignia fue impuesta por el embajador de España en Uruguay, Javier Salido Ortiz, el lunes 15, durante una recepción en la sede diplomática. Autoridades nacionales y departamentales, junto con referentes del ámbito artístico, académico y cultural, acompañaron la ceremonia en la que se subrayó la vasta trayectoria de Calderón y su aporte al teatro contemporáneo.

Reconocido como una de las figuras centrales de la dramaturgia uruguaya, Calderón desarrolló una carrera que trasciende fronteras. Sus obras han sido representadas en Argentina, Brasil, México, Panamá y España, donde ha participado en festivales como Temporada Alta, FIT de Cádiz y D’Feria en el País Vasco. Sus textos fueron traducidos al francés, el alemán, el inglés, el griego y el portugués, lo que amplió su llegada internacional.

Entre 2022 y 2025 se desempeñó como director general y artístico de la Comedia Nacional, etapa en la que promovió intercambios con creadores españoles como Andrés Lima —con su versión de Edipo rey— o Marta Pazos —con El público, de Federico García Lorca—. Su trayectoria también incluye dos premios nacionales de Literatura (2011 y 2016) y una sostenida labor docente en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Xirgu (EMAD), además de cursos dictados en Iberoamérica y en otros países fuera de la región.

Selección semanal
Salud

Dos cirujanos fueron imputados por homicidio culposo y una intensivista por encubrimiento tras muerte de bebé

Por Leonel García
Parlamento

Diputados postergaron para febrero votación de proyecto de lavado de activos e investigadora por María Dolores

Por Redacción Búsqueda
SNIS

ASSE inicia investigación administrativa tras muerte en Hospital de Salto y familia denuncia en la Justicia

Por Redacción Búsqueda
Seguridad Pública

La Policía indaga sobre un posible vínculo entre un representante de futbolistas y el presunto narco Fernández Albín

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Mesa Garzón.

Vivir el verano al ritmo de Garzón

Por Clementina Delacroix Cardeza
Rumania apuesta al turismo temático con un parque inspirado en Drácula
Video

Rumania apuesta al turismo temático con un parque inspirado en Drácula

Por Redacción Galería
Airaudo habita la música desde múltiples lugares: en música clásica trabaja como pianista acompañante de la Orquesta Sinfónica del Sodre, es docente, y además integra el dúo Che Papusa.

Mariana Airaudo, pianista uruguaya: “Lo potente de la mujer se traduce en la música”

Por Milene Breito Pistón
Tavo García: “Tener poco tiempo me genera una adrenalina, que, creativamente, es cuando mejor funciono”

Tavo García: “Tener poco tiempo me genera una adrenalina, que, creativamente, es cuando mejor funciono”

Por María Inés Fiordelmondo Blaires