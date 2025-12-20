Gabriel Calderón recibió la Cruz de la Orden de Isabel la Católica en la Embajada de España

Entre 2022 y 2025 se desempeñó como director general y artístico de la Comedia Nacional, etapa en la que promovió intercambios con creadores españoles

Directora de la EMAD Laura Pouso, directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal y Erika Hoffman, presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional y directora de Canal 5.

En la Embajada de España se realizó una ceremonia en la que el dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón recibió la Cruz de la Orden de Isabel la Católica, distinción concedida por el rey de España y entregada en su nombre por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Este reconocimiento, fundado en 1815 por Fernando VII, destaca trayectorias que fortalecen la cooperación internacional, la cultura y los vínculos entre España y otros países.

La insignia fue impuesta por el embajador de España en Uruguay, Javier Salido Ortiz, el lunes 15, durante una recepción en la sede diplomática. Autoridades nacionales y departamentales, junto con referentes del ámbito artístico, académico y cultural, acompañaron la ceremonia en la que se subrayó la vasta trayectoria de Calderón y su aporte al teatro contemporáneo.

Reconocido como una de las figuras centrales de la dramaturgia uruguaya, Calderón desarrolló una carrera que trasciende fronteras. Sus obras han sido representadas en Argentina, Brasil, México, Panamá y España, donde ha participado en festivales como Temporada Alta, FIT de Cádiz y D’Feria en el País Vasco. Sus textos fueron traducidos al francés, el alemán, el inglés, el griego y el portugués, lo que amplió su llegada internacional.