¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Galería Latina celebra su aniversario con una muestra en homenaje a Nelson Romero y Jorge Satut

Se trata de dos representantes del “dibujazo”

Directora del Espacio Cultural Edificio Artigas Roxana Pallotta y cocurador de la muestra Oscar Larroca.

Directora del Espacio Cultural Edificio Artigas Roxana Pallotta y cocurador de la muestra Oscar Larroca.

FOTO

Lucila Castillo
Rubens Fernández y Enrique Aguerre.

Rubens Fernández y Enrique Aguerre.

FOTO

Lucila Castillo
Juan Palleiro.

Juan Palleiro.

FOTO

Lucila Castillo
Santiago Tavella.

Santiago Tavella.

FOTO

Lucila Castillo
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Con motivo del 46 aniversario de Galería Latina, que se celebra el sábado 31 de octubre, el Espacio Cultural Edificio Artigas montó una muestra en homenaje a los artistas Nelson Romero (1930-2024) y Jorge Satut (1938-2013).

Los dos optaron, a comienzos de los años 70, por el dibujo, que dejó de ser un recurso para convertirse en “una forma de pensamiento”, señala el catálogo cuya portada fue ilustrada por el cocurador de la exposición Oscar Larroca.

La directora del Espacio Cultural Edificio Artigas, Roxana Pallotta, comentó a Galería que el día de la apertura, viernes 16, coincidió con la fecha de nacimiento de Romero. Por su parte, Larroca contó que muchas de las obras forman parte del acervo de Galería Latina, mientras que otras fueron prestadas por coleccionistas privados.

Larroca dijo que se trata de “dos representantes del dibujazo. Los artistas eran amigos, pero tienen estilos bien diferenciados”. La última etapa de Romero es menos figurativa, “un poco más abstracta” y con más color, mientras que Satut trabajó en prensa, haciendo caricaturas, y sobre los últimos años de su vida incursionó en los óleos.

El dibujazo fue un movimiento artístico uruguayo que surgió en la década de los años 60 y se consolidó en los 70. El término fue creado por el artista Jorge Páez Vilaró (1922-1994) y teorizado por la crítica María Luisa Torrens (1929-2013).

La muestra puede visitarse de forma gratuita de lunes a viernes, de 12 a 17 horas, en Rincón 487.

Selección semanal
Cuestionamientos a la Jutep

Blancos pondrán en la mira a los integrantes del oficialismo de la Junta Anticorrupción en sesión especial en el directorio

Por Federico Castillo
ANP

Puerto: ANP acordó pagar más de US$ 600.000 por adeudo en el servicio de control de acceso al tren de UPM

Por Redacción Búsqueda
Petróleo

Justicia desestimó cautelar contra la búsqueda de petróleo ‘offshore’ al entender que no se probó “peligro de lesión”

Partido Nacional

Subido a la ola azul de la región, Da Silva recorre Uruguay con el eslogan “Te da la derecha”

Por Federico Castillo

TE PUEDE INTERESAR

Conociendo Rusia: Mateo Sujatovich llega al Auditorio del Sodre este domingo 25
Video

Conociendo Rusia: Mateo Sujatovich llega al Auditorio del Sodre este domingo 25

Por Cecilia Presa
Kylie Jenner portó el famoso Fantasy Bra, valuado este año en 50 millones de dólares. 

Victoria’s Secret: el polémico debut de Kylie Jenner y los rumores de despedida de Adriana Lima

Por Redacción Galería
El Plaza baja el telón: el hotel de Nueva York que conquistó al cine cerrará por cuatro años

El Plaza baja el telón: el hotel de Nueva York que conquistó al cine cerrará por cuatro años

Por Redacción Galería
En el mes de la prevención del cáncer de mama: los números en Uruguay, la campaña y una historia de vida

En el mes de la prevención del cáncer de mama: los números en Uruguay, la campaña y una historia de vida

Por Redacción Galería