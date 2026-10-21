Galería Latina celebra su aniversario con una muestra en homenaje a Nelson Romero y Jorge Satut

Con motivo del 46 aniversario de Galería Latina, que se celebra el sábado 31 de octubre, el Espacio Cultural Edificio Artigas montó una muestra en homenaje a los artistas Nelson Romero (1930-2024) y Jorge Satut (1938-2013).
Se trata de dos representantes del “dibujazo”
Con motivo del 46 aniversario de Galería Latina, que se celebra el sábado 31 de octubre, el Espacio Cultural Edificio Artigas montó una muestra en homenaje a los artistas Nelson Romero (1930-2024) y Jorge Satut (1938-2013).
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Los dos optaron, a comienzos de los años 70, por el dibujo, que dejó de ser un recurso para convertirse en “una forma de pensamiento”, señala el catálogo cuya portada fue ilustrada por el cocurador de la exposición Oscar Larroca.
La directora del Espacio Cultural Edificio Artigas, Roxana Pallotta, comentó a Galería que el día de la apertura, viernes 16, coincidió con la fecha de nacimiento de Romero. Por su parte, Larroca contó que muchas de las obras forman parte del acervo de Galería Latina, mientras que otras fueron prestadas por coleccionistas privados.
Larroca dijo que se trata de “dos representantes del dibujazo. Los artistas eran amigos, pero tienen estilos bien diferenciados”. La última etapa de Romero es menos figurativa, “un poco más abstracta” y con más color, mientras que Satut trabajó en prensa, haciendo caricaturas, y sobre los últimos años de su vida incursionó en los óleos.
El dibujazo fue un movimiento artístico uruguayo que surgió en la década de los años 60 y se consolidó en los 70. El término fue creado por el artista Jorge Páez Vilaró (1922-1994) y teorizado por la crítica María Luisa Torrens (1929-2013).
La muestra puede visitarse de forma gratuita de lunes a viernes, de 12 a 17 horas, en Rincón 487.