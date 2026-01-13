¡Hola !

Galería Sur abrió su temporada de verano con una cartografía del arte latinoamericano

La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de febrero

MAU_0329

FOTO

Mauricio Rodríguez
De Galería Sur: Jimena Castillo y Graziella Zito con Martín y Daniela Castillo.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Cecilia Canessa y Diego Villalba.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Virginia Isbell.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Tomás y Francisco Soto con Ana Dall’Orso y Marcos Soto.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Alejandra Laguzzi, Fernando Ibáñez y Florencia Ibáñez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
María Aufiero, Valeria Peimer y Adrián Cheb Terrab.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Marcela Fruttero.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Álvaro Martínez, Evangelina Carli y Raquel Herrera.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

En La Barra, Galería Sur abrió su temporada de verano con la inauguración de Sintonías latinoamericanas. La gente fue llegando de a poco, se mezclaron artistas, coleccionistas, curadores y visitantes, y el recorrido por la muestra se fue dando entre charlas, reencuentros y tiempo para mirar.

La exposición propone un recorrido amplio y sensible por las corrientes estéticas que fueron construyendo la identidad visual de América Latina desde las primeras décadas del siglo XX hasta la actualidad. El núcleo histórico establece un diálogo entre figuras fundamentales de la modernidad rioplatense como Joaquín Torres García, Rafael Barradas, Pedro Figari y Emilio Pettoruti, junto con grandes referentes del continente como Wifredo Lam, Armando Reverón, Xul Solar, Roberto Matta, David Alfaro Siqueiros y Antonio Berni.

A ese primer tramo se suman las búsquedas de las décadas de los 50 y los 60, donde la abstracción geométrica, el arte concreto y el informalismo aparecen a través de obras de María Freire, José Pedro Costigliolo, Amalia Nieto, Hilda López y Amalia Polleri, entre otros. Bajo el eje Diálogos contemporáneos, la muestra enlaza esas tradiciones con producciones actuales que exploran la materia, el espacio y la memoria, con trabajos de José Gurvich, Pablo Atchugarry, José Gamarra, Ignacio Iturria, Eduardo Cardozo, Marcelo Legrand, Margaret Whyte, Sebastián Sáez y Diego Villalba.

Más que una exposición, Sintonías latinoamericanas funciona como una cartografía cultural que permite leer la historia del arte regional desde sus cruces, tensiones y continuidades, proponiendo una experiencia que combina rigor histórico con sensibilidad contemporánea.

La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de febrero. Con esta apertura, Galería Sur inicia una temporada que continuará con nuevas exposiciones en su sede de La Barra y en Casa Colonial Maldonado, y que incluyó su participación en la feria Este Arte.

