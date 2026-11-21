Con apenas 19 años, Gastón Irazú atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. Su reciente consagración como campeón de la Fórmula 4 de Estados Unidos, que significó su tercer título consecutivo, reafirmó su lugar entre las grandes promesas del automovilismo uruguayo y renovó la ilusión de volver a tener un referente nacional en las principales categorías internacionales.
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Para celebrar el cierre de temporada, se reunieron las empresas que lo acompañaron durante el año, familiares y otros invitados en un brindis realizado el lunes 16 en el piso 26 de la Torre de Antel. La jornada incluyó una charla junto a Nani Rodríguez, hermana de Gonzalo Gonchi Rodríguez, y el expiloto Gustavo Trelles, dos figuras vinculadas a la historia del automovilismo uruguayo.
Durante el intercambio, Rodríguez compartió la emoción que le genera seguir la carrera de Irazú y reconoció que le resulta inevitable encontrar en él algunos recuerdos de su hermano. También expresó el orgullo que siente al verlo avanzar en el deporte. La referencia a Gonchi, uno de los grandes nombres del automovilismo nacional, puso en perspectiva el camino que el joven piloto comienza a recorrer.
El año tuvo, además, un cierre especialmente auspicioso: recién llegado de Estados Unidos, Irazú viajó a Mercedes para competir en Superturismo y se quedó con la victoria en dos carreras durante ese mismo fin de semana. Su recorrido, sin embargo, comenzó mucho antes de los grandes circuitos. De niño ya imaginaba carreras mientras jugaba con sus Hot Wheels; después llegó el karting, disciplina en la que conquistó cinco campeonatos uruguayos y un título sudamericano.
A esos logros se suma otro hito en su trayectoria local: se convirtió en el piloto más joven en ganar una carrera oficial de Superturismo en Uruguay. Con varios títulos a sus espaldas y nuevos desafíos por delante, Irazú cerró una temporada que confirma su proyección y alimenta las expectativas sobre el futuro del automovilismo nacional.