El piloto uruguayo de 19 años compartió un brindis en la Torre de las Telecomunicaciones junto a las empresas que lo acompañaron, familiares y figuras del deporte

Con apenas 19 años, Gastón Irazú atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. Su reciente consagración como campeón de la Fórmula 4 de Estados Unidos, que significó su tercer título consecutivo, reafirmó su lugar entre las grandes promesas del automovilismo uruguayo y renovó la ilusión de volver a tener un referente nacional en las principales categorías internacionales.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Para celebrar el cierre de temporada, se reunieron las empresas que lo acompañaron durante el año, familiares y otros invitados en un brindis realizado el lunes 16 en el piso 26 de la Torre de Antel. La jornada incluyó una charla junto a Nani Rodríguez, hermana de Gonzalo Gonchi Rodríguez, y el expiloto Gustavo Trelles, dos figuras vinculadas a la historia del automovilismo uruguayo.

Durante el intercambio, Rodríguez compartió la emoción que le genera seguir la carrera de Irazú y reconoció que le resulta inevitable encontrar en él algunos recuerdos de su hermano. También expresó el orgullo que siente al verlo avanzar en el deporte. La referencia a Gonchi, uno de los grandes nombres del automovilismo nacional, puso en perspectiva el camino que el joven piloto comienza a recorrer.

El año tuvo, además, un cierre especialmente auspicioso: recién llegado de Estados Unidos, Irazú viajó a Mercedes para competir en Superturismo y se quedó con la victoria en dos carreras durante ese mismo fin de semana. Su recorrido, sin embargo, comenzó mucho antes de los grandes circuitos. De niño ya imaginaba carreras mientras jugaba con sus Hot Wheels; después llegó el karting, disciplina en la que conquistó cinco campeonatos uruguayos y un título sudamericano.