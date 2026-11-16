La Armada Nacional cumplió 209 años este domingo 15, en un año marcado por el caso Cardama y la interrogante tanto sobre la demanda con el astillero español como con las patrulleras oceánicas (OPV, por su sigla en inglés) a adquirir en su reemplazo. Mientras el gobierno analiza alternativas de compra, la Armada aguarda el retorno a la actividad del ROU 10 Huracán, el buque más veloz de la flota, que sigue en reparación desde hace casi un año.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El senador nacionalista y exministro de Defensa Nacional, Javier García, puso el tema sobre la mesa la semana pasada en una visita al Ministerio de Defensa Nacional. La ministra, Sandra Lazo, recibió en la sede de la cartera a la Comisión de Defensa del Senado para informar sobre la investigación administrativa del accidente en el que murieron tres militares durante un ejercicio de buzos tácticos del Ejército. Al cierre de la reunión, García le pidió plantear un asunto ajeno a la agenda y se refirió a la situación de los medios de la Armada: “está al límite”, le dijo, según relataron a Búsqueda personas que estuvieron presentes.

Este domingo, en su cuenta de X, García volvió sobre el tema al saludar a la Armada por en el día de su aniversario: “No solo no hay OPV, que ya tendríamos de no mediar una burda operación política de revancha, sino que la Armada casi no navega y con ello no puede cuidar la soberanía en el mar ni nuestra riquezas. El mar está libre al delito, a los narcos y la piratería de nuestros recursos naturales”.

Con el término “revancha”, García aludió a las derivaciones del caso Cardama. En diciembre de 2023, el Estado firmó con el astillero español un contrato por unos US$ 92 millones para construir dos patrulleras oceánicas. El Frente Amplio, entonces en la oposición, cuestionó la compra desde el principio, y en 2024 la propia Lazo, como senadora, pidió anularla. Ya en el gobierno, la ministra sancionó a cuatro jerarcas navales. En octubre de 2025, el presidente Yamandú Orsi anunció la rescisión del contrato al alegar un presunto fraude contra el Estado debido a problemas con las garantías presentadas por la empresa. El gobierno presentó una demanda civil y una denuncia penal , y el caso derivó en una comisión investigadora en el Parlamento .

El domingo, en su discurso en la ceremonia oficial por el aniversario de la Armada, Lazo cuestionó la compra realizada en 2023 por el gobierno de Luis Lacalle Pou. “La renovación de la Armada debe tener una mirada responsable del Estado en base a sostenibilidad presupuestal y, fundamentalmente y como mandato irrenunciable, con transparencia en las decisiones. Transparencia que no se traduce en anuncios sino en decisiones concretas”, afirmó.

La frase apunta tanto a Cardama como a las críticas de la oposición al actual gobierno por la falta de avances concretos para comprar otras OPV, pese a viajes de la ministra al exterior y a que el gobierno se había propuesto cerrar la compra este año. Existieron, por el momento, conversaciones con compañías de Colombia, Perú, China, Corea del Sur, Reino Unido y Francia.

En octubre, Lazo dijo en el Parlamento que había recibido ofertas, aunque ninguna formal. "Por eso no tenemos para brindar información. No tengan dudas de que el día en que haya anuncios para hacer, se van a hacer, y el Poder Legislativo recibirá esa información. Lo que no vamos a hacer es generar expectativas o inventar respuestas que hoy no tenemos, más allá de ese compromiso asumido que oportunamente se va a informar”, indicó.

En el aniversario, Lazo sostuvo que la compra de las OPV “es una necesidad y una decisión programática” y que en el Poder Ejecutivo “hay decisiones en desarrollo” respecto a la renovación de los patrulleros. De todas formas, advirtió que aunque “la defensa de la soberanía nacional continúa siendo una responsabilidad fundamental no se reduce a la adquisición de un solo medio“, sino que también incluye tecnología de vigilancia, la modernización de medios ya existentes y posibles compras de equipamiento de segunda mano.

Una de las fortalezas de la Armada, en tierra

El ROU 10 Huracán es una patrullera rápida de la clase Chamsuri, una familia de unos 100 buques que Corea del Sur construyó en las décadas de 1970 y 1980 para vigilar sus costas e interceptar embarcaciones, sobre todo en la frontera marítima con Corea del Norte. Los Chamsuri son lanchas de unas 170 toneladas, diseñadas para operar cerca de la costa a gran velocidad y con armamento pesado para su tamaño.

Fue donada por Corea del Sur a Uruguay y abanderada en junio de 2024 en la base naval de Jinhae. Llegó a Montevideo y quedó destinada a la base naval de La Paloma. Mide 33 metros de eslora (largo) y 6,9 de manga (ancho), supera los 30 nudos (unos 55 kilómetros por hora) y está armada con un cañón de 40 milímetros, dos cañones rotativos Sea Vulcan de 20 milímetros y dos ametralladoras.

“Tiene un poder de fuego muy grande y con su alta velocidad es ideal para operaciones de interceptación de contactos sospechosos, ya sea para control de fronteras, lucha contra la pesca ilegal o también para operaciones de búsqueda y rescate”, afirmó el Ministerio de Defensa Nacional en un comunicado publicado en julio de 2024, cuando se concretó su donación.

En diciembre de 2025 la Armada ingresó al buque al dique nacional, ubicado en el Cerro, para completar un trabajo pendiente desde su llegada de Corea del Sur: colocar en el casco los ánodos de zinc, unas piezas de metal que se desgastan en lugar del casco y lo protegen de la corrosión. Para esta varada, en vez del apoyo habitual, la Armada usó las cunas en las que el ROU 10 Huracán había viajado, diseñadas a la medida de su casco. La maniobra no salió como estaba prevista. La proa se apoyó bien, pero la popa no: el barco bajó corrido y los dos ejes quedaron sobre las cunas laterales.

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, junto al comandante en jefe de la Armada Nacional, José Luis Elizondo. Mauricio Zina/adhocFOTOS

“Cuando la embarcación empezó a apoyar no apoyó de la forma en que tendría que haberlo hecho y cuando la embarcación bajó se apoyaron sus dos ejes sobre las dos cunas laterales. Cuando se ve que la embarcación no se comporta de la forma que tendría que haberlo hecho, cortan la sacada de agua de las bombas, va un buzo a inspeccionar y ve que había apoyado en los ejes. Que apoye una embarcación en los ejes es lo que pasa cuando varan en la arena o sea que es algo que puede pasar. En este caso, como tendría que haber sido algo más calculado, no debería haber sucedido, pero pasó”, explicó en marzo, en el Parlamento, el comandante en jefe de la Armada, José Luis Elizondo.

El riesgo de que un eje cargue el peso del barco es que se doble. En cada banda, el eje sale del motor, pasa por una caja reductora, atraviesa el casco y recorre varios metros por fuera hasta la hélice. En ese tramo exterior se sostiene en un soporte que los marinos llaman pata de gallo, y el apoyo indebido ocurrió muy cerca de ese punto. La Armada suspendió la maniobra y se desarmó la parte trasera del barco.

“Acá hubo dos decisiones importantes: una fue no encender las máquinas para llegar a este procedimiento, para verificar que no había ningún daño mayor. Por otro lugar, si se hubieran prendido y no hubiera habido ninguna desalineación de los ejes, hubieran funcionado normalmente, pero no se quiso arriesgar en esa situación”, dijo Elizondo en marzo. Aseguró que se estaba en proceso de “verificar en torno el alineamiento de los ejes”.

Aunque Elizondo previó que el problema podía resolverse para fin de mes, casi 11 meses después del incidente el ROU 10 Huracán sigue sin estar operativo. Desde la Armada indicaron, de todas formas, que su salida de servicio no afectó las recorridas, los patrullajes ni las tareas asignadas.