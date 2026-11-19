Andrés Ojeda es un optimista de la inteligencia artificial (IA). Mientras buena parte del debate gira en torno a los riesgos de esta tecnología, prefiere hablar de lo que se puede hacer con ella. Como presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Senado, su postura sobre la regulación es distinta a la de otros legisladores. “Esa cosa de que el primer reflejo sea lo regulatorio es lo primero que aborrezco”, dijo a Búsqueda . Su primer reflejo, enfatizó en cambio, es “promover su desarrollo”.

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Para el legislador, la IA crea “una bomba de oportunidades” y todavía no se llegó “a ver ni el 1% de lo que se podría hacer”. Cree que “va a revolucionar todos los campos”: “transformar la educación, mejorar la atención de la salud, ayudar a curar enfermedades y cambiar la forma en que vivimos”. Por eso rechaza que la primera reacción sea buscar una regulación.

“No tiene sentido regular lo que todavía no conocés”, afirmó. Prefiere dedicar el tiempo a “ver cómo sacar el mayor provecho de la oportunidad” en lugar de esconderse “debajo de la cama por el miedo”.

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Al hablar del trabajo de la comisión, que preside hasta el 15 de diciembre, Ojeda recuerda que esperaba que sirviera para “colaborar legislativamente con el desarrollo de la ciencia y la tecnología”, con una mirada “pragmática y vanguardista”. Pero buena parte del año se dedicó a discutir cómo se organizará el sistema científico uruguayo, a partir de la creación de la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento. Ahora la comisión espera el proyecto de ley que definirá esa estructura. Según contó a Búsqueda , el 5 de noviembre Presidencia les comunicó “informalmente” que el texto ya estaba. El senador espera que llegue “cuanto antes” al Parlamento para poder avanzar con otros asuntos que considera “de fondo”. Entre sus prioridades está “escuchar a los emprendedores tecnológicos” y ver qué necesitan.

“Yo soy muy pragmático. Hagamos cosas. Pasó el año, pasamos raya y ¿qué hicimos? Básicamente, debatir sobre esto (el diseño institucional del sistema científico). Fuertemente. El Frente Amplio reivindica mucho la importancia de un diseño institucional. Yo creo que en el fondo le dedicamos demasiado porcentaje de nuestro tiempo a la burocracia”, cuestionó.

Ojeda durante una sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Senado, que preside, en la que se recibió a representantes de la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento, el 16 de julio de 2026. Senado Uruguay

No regular desde el miedo

Ojeda tiene una opinión distinta a la de otros dirigentes políticos, que consideran necesario poner límites a la IA. Recordó que recibió en el Parlamento a representantes de cuatro grandes empresas tecnológicas estadounidenses, Microsoft, Google, Amazon Web Services y Meta. Según contó, uno de los planteos fue que todavía no se conoce lo suficiente sobre esta tecnología como para regularla.

El senador reconoció que las empresas tecnológicas tienen sus propios intereses en esta discusión, pero dijo que está dispuesto a escuchar sus propuestas. “Llegado el caso, veremos cuál es la sugerencia regulatoria de parte de quienes lo desarrollan”, afirmó.

También cuestionó la forma en que Europa reguló la IA. Dijo que esas normas parten más “desde el miedo” que del conocimiento. Por eso, prefiere esperar a conocer mejor la IA antes de regularla. “Yo preferiría ser un poco más cauto y esperar a tener más información”, sostuvo.

Cómo surfear la ola

Durante la visita de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información a la comisión en julio se habló del impacto de la IA en el empleo. Los representantes de las empresas tecnológicas advirtieron que va a cambiar la forma de trabajar y que algunas firmas podrían tener dificultades para adaptarse. También señalaron que va a ser necesario preparar a los trabajadores para esos cambios.

Ojeda coincide en que la IA cambiará el mercado laboral y cree que, aunque muchos puestos desaparecerán, también se crearán otros. “Millones de puestos de trabajo se van a eliminar, pero millones se van a crear”, afirmó. Por eso, considera que el Estado debería dedicar “más esfuerzos a la formación y la reconversión laboral” que a intentar mantener puestos que pueden dejar de ser necesarios. “No le puedo pedir a la empresa que pierda plata para cuidar la fuente laboral”, afirmó.

Para explicar su postura, recordó la llegada de Uber y la resistencia inicial de los taxistas. Sostuvo que con el tiempo “el sector terminó adaptándose”.

“Es como que yo me pare delante de una ola y ponga las manos. No va a parar mucho, me voy a mojar todo. Prefiero toda la vida buscar una tabla de surf y ver cómo la surfeamos”, dijo. Cree que los sindicatos también deben ser parte de los cambios. “Son una parte obligatoria del proceso de reconversión de la sociedad”, pero insistió en que “no alcanza con defender los puestos de trabajo que pueden desaparecer” y en que “hay que ayudar a los trabajadores a prepararse para los nuevos empleos”.

IA para redactar proyectos de ley

Ojeda usa IA en su trabajo diario y está de acuerdo con que la incorporen los organismos públicos. “Yo la uso para todo”, contó. Explicó que suele escribir sus propios textos y después pasarlos por una IA para que los revise.

También acepta que estas herramientas se utilicen para preparar borradores de proyectos de ley. “Mañana yo le pido a la IA que me redacte lo que quiera y yo después lo miro, lo elijo, subo, bajo y todo. Problema mío, la responsabilidad es mía y no de la IA”, afirmó.

Incluso comparó el uso de estas herramientas con otras formas de buscar información y cuestionó “un rechazo exagerado” a esta tecnología. “Hay una demonización de la IA. Pero, de vuelta, viene del miedo”, dijo.

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Críticas al gobierno y a la soberanía digital

En Uruguay, parte de la discusión sobre la IA apunta al lugar que puede ocupar el país en el desarrollo de esta tecnología, entre otras cosas con la instalación de centros de datos, y por cómo puede beneficiarse de ella.

Ojeda no ve que el gobierno de Yamandú Orsi tenga un plan claro ni que el tema esté “en el centro de la agenda”. En su opinión, se le debería dar más importancia.

También cuestionó el uso de la expresión soberanía digital porque, según dijo, nadie le explicó con claridad qué significa. “Nadie me lo ha definido. ¿Qué es la soberanía digital? No he visto a nadie definir qué entiende por soberanía digital”, afirmó.

Dijo que le gusta que Uruguay tenga centros de datos por las inversiones y el trabajo que generan, pero puso en duda que almacenar información en servidores de otro país implique necesariamente “un riesgo que atente contra la soberanía”.

Para explicar su postura, comparó la soberanía digital con la bancaria. Recordó que en Uruguay funcionan bancos extranjeros bajo las normas y el control del Banco Central. “No tienen el 100% del ahorro de los uruguayos dentro de una bóveda acá, en Uruguay, y nadie cuestiona que tengamos soberanía económica o bancaria”, dijo.