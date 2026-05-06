Golf con propósito en la 42ª edición de la Copa MP–SEMM

Se celebró la 42ª edición de la Copa MP SEMM, un clásico del calendario que combina deporte, comunidad y compromiso social. El torneo fue organizado junto con el Club de Golf del Uruguay por MP y SEMM, dos de los sponsors históricos de la institución.
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La competencia se disputó los días viernes 24 y sábado 25 de abril, con la participación de más de 250 golfistas. La modalidad fue 18 hoyos Stableford e incluyó desafíos especiales, categorías para damas y caballeros, y múltiples instancias de premiación, además de sorteos. Como es habitual, todos los participantes recibieron obsequios de las marcas auspiciantes, en un entorno que combinó lo deportivo con espacios de encuentro y camaradería.
El torneo tuvo, además, un fuerte componente solidario: lo recaudado fue destinado a la Casa Ronald McDonald, que participa por decimotercera vez de esta iniciativa. La alianza reafirma el compromiso sostenido de los organizadores con la responsabilidad social empresarial al apoyar una causa que trabaja en el bienestar de niños y sus familias.
La ceremonia de premiación se llevó a cabo el lunes 27 de abril en el Bar Golfista del club, donde jugadores, invitados y directivos de las instituciones organizadoras compartieron un encuentro de cierre para celebrar esta nueva edición del torneo.
En lo deportivo, Patricio Sosa se consagró ganador en la categoría caballeros con 35 puntos, mientras que Victoria Bukstein obtuvo el primer lugar en damas con 26.
En los desafíos especiales, el MP Long Drive quedó en manos de Rosana Rodríguez y André Gauthier; el SEMM Best Approach fue para Ana Évora y Miguel Ricart; y el CGU Best Drive premió a Andrea Marsiglia y Pedro Arbilla.