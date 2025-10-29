Golf y solidaridad en el torneo a beneficio de Los Rosales

El Club de Golf del Uruguay fue nuevamente escenario de una iniciativa que une deporte y compromiso social. En una nueva edición del tradicional torneo a beneficio de Los Rosales, jugadores y aficionados participaron de dos jornadas en las que todo lo recaudado se destinó a apoyar la valiosa labor educativa y social que lleva adelante la institución.
El certamen se desarrolló a mediados de setiembre en un clima de camaradería y entusiasmo que caracteriza a esta cita anual. La primera jornada se jugó en modalidad Stableford, con categorías de damas y caballeros en canchas de 10 y 18 hoyos. En tanto, el segundo día fue el turno del singles medal play, abierto a golfistas con hándicap nacional.
Entre los ganadores se destacaron Enrique Motta y Leonardo Kronfeld en 18 hoyos, Eduardo Muró y Cristina Zanoni en 10 hoyos, mientras que Matías de Freitas y Pablo Muró obtuvieron los primeros puestos en la segunda fecha. Todos los participantes compartieron el mismo espíritu solidario, que convirtió al torneo en una verdadera celebración del deporte con propósito.
Los Rosales, institución de referencia en educación y formación integral, trabaja desde hace más de tres décadas acompañando el desarrollo de niños, niñas y adolescentes a través de programas educativos y deportivos. Actividades como esta permiten sostener y ampliar su alcance, y también reafirman el compromiso de la comunidad del golf con causas que trascienden el juego.
Con una destacada convocatoria y un ambiente de encuentro, el torneo volvió a demostrar que la solidaridad también se puede medir en golpes precisos y gestos generosos.