El proyecto contempla siete locomotoras para conectar el Puerto de Montevideo con el Parque Industrial de Progreso y Rivera, y complementar el transporte carretero

Presidente de la República Yamandú Orsi y CEO de Grupo RAS Ruben Azar durante el corte de cinta.

Grupo RAS presentó su operación ferroviaria, un proyecto que busca fortalecer la conexión logística entre el Puerto de Montevideo y sus parques industriales en Progreso y Rivera. La actividad tuvo lugar el viernes 20 en el Parque Industrial Ruta 5, en Canelones, y contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, ministros, autoridades departamentales, representantes del sector empresarial, gremial y político, además de clientes e invitados.

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El encuentro marcó el inicio de una nueva etapa para la empresa uruguaya, que opera desde 1991 y actualmente tiene presencia en 12 países y 50 ciudades.

Durante su intervención, el CEO de Grupo RAS, Ruben Azar, agradeció a quienes formaron parte del proyecto y destacó el trabajo de las personas que integran la compañía, a quienes definió como una de sus principales fortalezas. También recordó que la empresa ya había tenido experiencia en el transporte ferroviario hace más de 35 años, cuando operaba con AFE servicios de carga desde el Puerto de Montevideo hacia Paraguay.

Por su parte, Orsi vinculó la iniciativa con la necesidad de diversificar las inversiones y transmitir al mundo que “Uruguay vale la pena”. El mandatario destacó que este tipo de proyectos son el resultado de procesos que involucran a numerosos actores y requieren continuidad. “Uruguay se está acostumbrando a cortar cintas de procesos que vienen de atrás”, señaló, al tiempo que valoró el trabajo acumulado para hacer posible la operación.