Grupo Sevel presentó Rely: una nueva marca global de 'pick-ups' del Grupo Chery

La nueva apuesta de Grupo Sevel desembarca en la Expoactiva con una propuesta que combina innovación, potencia y versatilidad

De Grupo Sevel: Marina Valera y Micaela Quintana, de Desarrollo de Red, gerente de Finanzas Esteban Borges y Sandra Olivera, de Administración.

En un entorno marcado por la tecnología y el trabajo, Grupo Sevel presentó la nueva marca de vehículos Rely en su stand en la Expoactiva Nacional, en Soriano.

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La jornada incluyó, además, obsequios para los invitados y un momento destacado: una intervención musical en vivo a cargo de Piero y Horacio, quienes sorprendieron al público interpretando violín y acordeón desde una de las nuevas camionetas.

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En cuanto a esta nueva marca global de pick-ups del Grupo Chery, ya se encuentra disponible en el mercado con el modelo R8, en versiones diésel y nafta. Esta división representa un paso estratégico en la expansión del grupo, con una propuesta centrada en vehículos robustos, tecnológicos y adaptados a las nuevas demandas del trabajo y la movilidad.

La Rely R8 se posiciona como una pick-up de tamaño mediano (más de 5,3 metros de largo) con chasis de largueros, preparada tanto para el trabajo intensivo como para el uso recreativo. Su diseño moderno incorpora una impronta robusta, con una parrilla frontal dominante, iluminación led y detalles funcionales orientados al uso off-road, como escalones de acceso a la caja y protecciones inferiores. En el interior, ofrece un enfoque tecnológico con pantallas de gran tamaño (hasta 15,6”), tablero digital, conectividad avanzada y asistentes a la conducción de nivel ADAS (en versión diésel Limited). Gracias a su presencia de dos configuraciones de motorización, la R8 logra adaptarse tanto a usuarios urbanos como a clientes profesionales que requieren mayor torque y eficiencia en largas jornadas.

La pick-up ofrece una capacidad de carga cercana a 1.000 kg y capacidad de remolque de hasta 3.000 kg, con una configuración estructural reforzada, con alta resistencia torsional y sistemas de suspensión diseñados para soportar condiciones exigentes. Además, incorpora modos de conducción todoterreno, bloqueo de diferencial y asistencias electrónicas que optimizan el desempeño en distintos terrenos.