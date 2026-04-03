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Grupo Sevel presentó Rely: una nueva marca global de 'pick-ups' del Grupo Chery

La nueva apuesta de Grupo Sevel desembarca en la Expoactiva con una propuesta que combina innovación, potencia y versatilidad

Presidente de Grupo Sevel Doménico Cappelli.

Presidente de Grupo Sevel Doménico Cappelli.

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Mauricio Rodríguez
Responsable comercial de Rely Gonzalo Blanco.

Responsable comercial de Rely Gonzalo Blanco.

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Mauricio Rodríguez
Marketing de Grupo Sevel: Álvaro Barrera, Gabriela&nbsp;Coletto, Josefina Romero y Sara Gelfont.

Marketing de Grupo Sevel: Álvaro Barrera, Gabriela Coletto, Josefina Romero y Sara Gelfont.

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Mauricio Rodríguez
Martín Cervini y Santiago Sanguinetti.

Martín Cervini y Santiago Sanguinetti.

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Mauricio Rodríguez
Asistencia técnica de Grupo Sevel: Fernando Ferreira y Mauricio Alvarenga.

Asistencia técnica de Grupo Sevel: Fernando Ferreira y Mauricio Alvarenga.

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Mauricio Rodríguez
. Alberto Seré y Federico Casariego.

. Alberto Seré y Federico Casariego.

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Mauricio Rodríguez
De Grupo Sevel: Marina Valera y Micaela Quintana, de Desarrollo de Red, gerente de Finanzas Esteban&nbsp;Borges y Sandra Olivera, de Administración.

De Grupo Sevel: Marina Valera y Micaela Quintana, de Desarrollo de Red, gerente de Finanzas Esteban Borges y Sandra Olivera, de Administración.

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Mauricio Rodríguez
Alexa Lenoble y Manuela Valdés.

Alexa Lenoble y Manuela Valdés.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

En un entorno marcado por la tecnología y el trabajo, Grupo Sevel presentó la nueva marca de vehículos Rely en su stand en la Expoactiva Nacional, en Soriano.

La jornada incluyó, además, obsequios para los invitados y un momento destacado: una intervención musical en vivo a cargo de Piero y Horacio, quienes sorprendieron al público interpretando violín y acordeón desde una de las nuevas camionetas.

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En cuanto a esta nueva marca global de pick-ups del Grupo Chery, ya se encuentra disponible en el mercado con el modelo R8, en versiones diésel y nafta. Esta división representa un paso estratégico en la expansión del grupo, con una propuesta centrada en vehículos robustos, tecnológicos y adaptados a las nuevas demandas del trabajo y la movilidad.

La Rely R8 se posiciona como una pick-up de tamaño mediano (más de 5,3 metros de largo) con chasis de largueros, preparada tanto para el trabajo intensivo como para el uso recreativo. Su diseño moderno incorpora una impronta robusta, con una parrilla frontal dominante, iluminación led y detalles funcionales orientados al uso off-road, como escalones de acceso a la caja y protecciones inferiores. En el interior, ofrece un enfoque tecnológico con pantallas de gran tamaño (hasta 15,6”), tablero digital, conectividad avanzada y asistentes a la conducción de nivel ADAS (en versión diésel Limited). Gracias a su presencia de dos configuraciones de motorización, la R8 logra adaptarse tanto a usuarios urbanos como a clientes profesionales que requieren mayor torque y eficiencia en largas jornadas.

La pick-up ofrece una capacidad de carga cercana a 1.000 kg y capacidad de remolque de hasta 3.000 kg, con una configuración estructural reforzada, con alta resistencia torsional y sistemas de suspensión diseñados para soportar condiciones exigentes. Además, incorpora modos de conducción todoterreno, bloqueo de diferencial y asistencias electrónicas que optimizan el desempeño en distintos terrenos.

Rely R8 estará disponible en la red de concesionarios oficiales a los siguientes valores: la versión nafta Comfort US$ 24.990, la versión nafta Luxury US$ 29.990, la versión diésel Luxury US$ 37.990 y la versión diésel Limited US$ 44.990. Cuenta, además, con una garantía de 5 años o 200.000 km.

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