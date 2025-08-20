Guillermo Francella conquistó Montevideo en el estreno de 'Homo Argentum'

La película de Mariano Cohn y Gastón Duprat se construye como una antología de relatos breves, todos protagonizados por Guillermo Francella

Los directores de Homo Argentum, Mariano Cohn y Gastón Duprat, rodean al protagonista Guillermo Francella y al productor Pablo Sahores.

Montevideo vivió una noche de cine con brillo propio. El jueves 14, en el Movie Montevideo Shopping, la avant première de Homo Argentum convocó a Guillermo Francella, que llegó con su sello inconfundible para presentar la película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat.

La expectativa se sentía desde la alfombra roja: flashes, selfies y un público deseoso de encontrarse cara a cara con uno de los grandes nombres del cine argentino. Varias personalidades de la cultura y el espectáculo uruguayo se sumaron a la función, que combinó entusiasmo y cercanía desde el inicio.

Antes de la proyección, Francella tomó la palabra para dirigirse a la sala llena. “Buenas noches a todos. Me da mucho placer cada vez que piso Uruguay, me siento pleno. Hace mucho que vengo, no solo a presentar películas, sino también a descansar; me cuidan, me dan de comer rico, me gusta este lugar y me encantó que se pueda estrenar en simultáneo con Argentina”, expresó. Y agregó: “Más allá de que se van a divertir, también queremos que la gente vuelva a los cines. Pospandemia desapareció esa posibilidad porque la comodidad de las plataformas terminó ganando terreno. Pero el cine es una ceremonia maravillosa: la charla posterior, la pizza o el chivito, lo que quieran, pero siempre con la experiencia compartida de haber visto una película en sala”.

El actor también destacó la originalidad de la propuesta: “Son 16 minipelículas dentro de una película, sin un hilo conductor. Se van a sentir identificados, porque hay incorrecciones, diversión, reflexión y, sobre todo, algo distinto. Nunca hice una película que le diera la espalda al público: ha sido mi combustible desde siempre. Esto es para ustedes”.

La película se construye como una antología de relatos breves, todos protagonizados por Francella, quien se transforma en personajes tan disímiles como un cura de barrio, un político en campaña, un empresario altanero o un vecino común. El abanico de caracterizaciones ofrece un retrato ácido y humorístico de las contradicciones argentinas, aunque con resonancias universales.