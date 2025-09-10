Homenaje a Artigas por la paz en Ucrania

En conmemoración del 34° aniversario de la independencia de Ucrania, se realizó una ofrenda floral al monumento de Artigas en la plaza Independencia. La invitación fue para la colectividad ucraniana y el anfitrión fue el cónsul honorario de Ucrania, Diego Guadalupe. También se destacó la amplia participación del cuerpo diplomático con la asistencia de embajadores y encargados de negocios.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Guadalupe aboga por lograr la paz y que termine la tragedia humanitaria en Ucrania. “El homenaje al general Artigas simboliza el agradecimiento a la solidaridad del Uruguay con Ucrania, así como a la reafirmación de los valores básicos de la convivencia pacífica de la comunidad internacional, como el respeto a la soberanía, la integridad territorial, la condena a la invasión injusta, que ha provocado graves crímenes de guerra, muertes, devastación y destrucción masiva de ciudades, de infraestructura, de daños ambientales irreversibles, de secuestro y pérdida de la identidad de niños, niñas y adolescentes”, dijo el cónsul.