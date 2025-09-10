¡Hola !

Homenaje a Artigas por la paz en Ucrania

Se conmemoró el 34° aniversario de la independencia del país

El homenaje fue en la Plaza Independencia.

El homenaje fue en la Plaza Independencia.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Director adjunto de protocolo Juan Pablo Wallace, cónsul honorario de Ucrania Diego Guadalupe y teniente coronel aviadora Lucia Varela.

Director adjunto de protocolo Juan Pablo Wallace, cónsul honorario de Ucrania Diego Guadalupe y teniente coronel aviadora Lucia Varela.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Embajadoras de Perú Elizabeth González, de Costa Rica Irinia María Elizondo y de Ecuador Isabel Wagner.

Embajadoras de Perú Elizabeth González, de Costa Rica Irinia María Elizondo y de Ecuador Isabel Wagner.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Tania Chornous, Danna Facal y Silvia Litowtschenko.

Tania Chornous, Danna Facal y Silvia Litowtschenko.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Dodidó Guadalupe y Gianella Machado.

Dodidó Guadalupe y Gianella Machado.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

En conmemoración del 34° aniversario de la independencia de Ucrania, se realizó una ofrenda floral al monumento de Artigas en la plaza Independencia. La invitación fue para la colectividad ucraniana y el anfitrión fue el cónsul honorario de Ucrania, Diego Guadalupe. También se destacó la amplia participación del cuerpo diplomático con la asistencia de embajadores y encargados de negocios.

Guadalupe aboga por lograr la paz y que termine la tragedia humanitaria en Ucrania. “El homenaje al general Artigas simboliza el agradecimiento a la solidaridad del Uruguay con Ucrania, así como a la reafirmación de los valores básicos de la convivencia pacífica de la comunidad internacional, como el respeto a la soberanía, la integridad territorial, la condena a la invasión injusta, que ha provocado graves crímenes de guerra, muertes, devastación y destrucción masiva de ciudades, de infraestructura, de daños ambientales irreversibles, de secuestro y pérdida de la identidad de niños, niñas y adolescentes”, dijo el cónsul.

