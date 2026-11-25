Hyatt Centric Montevideo celebró sus diez años con un encuentro en su 'rooftop'
Con la rambla como telón de fondo y más de 100 invitados, el hotel reunió a funcionarios, clientes, autoridades y amigos para festejar una década de actividad. La CEO, Claudia Lambiris, destacó el crecimiento de Montevideo y el vínculo construido con la ciudad
Gerente de Alimentos y Bebidas del Hyatt Centric Montevideo Pablo Cittadino, CEO del Hyatt Centric Montevideo Claudia Lambiris, presidente del fideicomiso Ernesto Liurner y vicepresidenta de la República Carolina Cosse.
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Adrián Echeverriaga
De Hyatt Centric Montevideo: Juan Pedro Kasselián, Valentina Santiago, Andrea García, Patricia Castro y Jessica Charamelo.
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Lourdes Ferro y Alejandra Pescetto.
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Andrea González, Laura Toledo, Luciana Lasus y Agustina Larrosa.
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Sandra Lanzillotti, Katy Mello y Karen Martínez.
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Florencia Morini, Lucía Velasco y Tatiana Paolillo.
Hay lugares que terminan formando parte del paisaje de una ciudad. Desde su privilegiada ubicación frente a la rambla, Hyatt Centric Montevideo celebró sus primeros 10 años de actividad con una velada que reunió a autoridades, clientes, funcionarios y amigos del hotel, encuentro que también sirvió para despedir el año.
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El festejo tuvo el rooftop del establecimiento como escenario, desde donde los invitados disfrutaron de una de las vistas más atractivas de la costa montevideana. La tarde dio paso a una noche de clima veraniego, con gastronomía, bebidas y música en vivo, en la que un grupo de saxofonistas interpretó clásicos de distintas épocas.
Visiblemente emocionada, la CEO del hotel, Claudia Lambiris, tomó la palabra y señaló que la celebración tenía un doble motivo: los 10 años del hotel en Montevideo y el cierre de un nuevo año. Aunque una década pueda parecer poco tiempo, destacó los cambios que atravesó la ciudad durante ese período y expresó: “Nosotros hemos tenido el privilegio de formar parte de esta transformación”. También recordó que, desde su llegada, el hotel apostó por ofrecer una experiencia hotelera “sofisticada, contemporánea y profundamente conectada con la ciudad”.
También hizo hincapié en que el propósito de una empresa va más allá de sus resultados económicos. “Las empresas nacen para crear valor y ser rentables, pero también para generar un impacto social en la comunidad”, afirmó. En ese sentido, dedicó un reconocimiento especial a los integrantes del equipo del hotel, a quienes fue presentando y destacando por sus cualidades y aportes, además de agradecer la confianza de clientes y colaboradores.
Entre las autoridades invitadas estuvo la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, quien también compartió unas palabras: recordó el vínculo cercano con el hotel durante su gestión como intendenta de la capital y destacó el esfuerzo que hizo posible el desarrollo del proyecto. Cosse señaló que, al celebrar los aniversarios de las instituciones, muchas veces se toma como punto de partida el día de su inauguración, aunque detrás de cada una existe una historia previa que merece ser reconocida. Asimismo, destacó la ubicación del hotel, frente a la rambla, a la que definió como “el monumento público más querido por todos los uruguayos y uruguayas”.