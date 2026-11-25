Con la rambla como telón de fondo y más de 100 invitados, el hotel reunió a funcionarios, clientes, autoridades y amigos para festejar una década de actividad. La CEO, Claudia Lambiris, destacó el crecimiento de Montevideo y el vínculo construido con la ciudad

Gerente de Alimentos y Bebidas del Hyatt Centric Montevideo Pablo Cittadino, CEO del Hyatt Centric Montevideo Claudia Lambiris, presidente del fideicomiso Ernesto Liurner y vicepresidenta de la República Carolina Cosse.

Hay lugares que terminan formando parte del paisaje de una ciudad. Desde su privilegiada ubicación frente a la rambla, Hyatt Centric Montevideo celebró sus primeros 10 años de actividad con una velada que reunió a autoridades, clientes, funcionarios y amigos del hotel, encuentro que también sirvió para despedir el año.

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El festejo tuvo el rooftop del establecimiento como escenario, desde donde los invitados disfrutaron de una de las vistas más atractivas de la costa montevideana. La tarde dio paso a una noche de clima veraniego, con gastronomía, bebidas y música en vivo, en la que un grupo de saxofonistas interpretó clásicos de distintas épocas.

Visiblemente emocionada, la CEO del hotel, Claudia Lambiris, tomó la palabra y señaló que la celebración tenía un doble motivo: los 10 años del hotel en Montevideo y el cierre de un nuevo año. Aunque una década pueda parecer poco tiempo, destacó los cambios que atravesó la ciudad durante ese período y expresó: “Nosotros hemos tenido el privilegio de formar parte de esta transformación”. También recordó que, desde su llegada, el hotel apostó por ofrecer una experiencia hotelera “sofisticada, contemporánea y profundamente conectada con la ciudad”.

También hizo hincapié en que el propósito de una empresa va más allá de sus resultados económicos. “Las empresas nacen para crear valor y ser rentables, pero también para generar un impacto social en la comunidad”, afirmó. En ese sentido, dedicó un reconocimiento especial a los integrantes del equipo del hotel, a quienes fue presentando y destacando por sus cualidades y aportes, además de agradecer la confianza de clientes y colaboradores.