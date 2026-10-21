Hyundai amplía su oferta eléctrica en Uruguay con el nuevo Elexio

Hyundai presentó un nuevo SUV 100% eléctrico llamado Elexio, lo que supone una ampliación de su portafolio en Uruguay. Además, la empresa está innovando en la experiencia de compra, ya que por primera vez el 0 km puede ser reservado a través de Mercado Libre Uruguay.
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El jueves 15, en el marco de la feria Mercado Libre Experience Uruguay 2026, Hyundai mostró el modelo de la mano de su representante oficial, Fidocar. En el campo del Antel Arena, se instaló una caja gigante hecha con pantallas led que simulaba ser el packaging usado por la plataforma de ventas. En uno de los costados se podía leer “Hola, ¡llegué! :-)”.
Sobre las 13 horas, antes de que se descubriera el auto, las pantallas empezaron a proyectar la silueta del coche. Luego se vio al vehículo recorrer paisajes desérticos, antes de que una cuenta regresiva, al ritmo de los latidos del corazón, diera paso al descubrimiento.
Elexio tiene una pantalla táctil de 27 pulgadas, además de parlantes Bose y un techo panorámico en sus versiones Limited Extended y Ultimate.
El director de Operaciones de Fidocar, Marcelo Jelen, dijo: “Este lanzamiento es un reconocimiento al mercado y al compromiso de Fidocar. Elexio es un nuevo paso en movilidad eléctrica, con la calidad y el respaldo que los uruguayos esperan de Hyundai”.
El SUV alcanza una autonomía de hasta 610 kilómetros, suficiente para ir y volver dos veces de Montevideo a Punta del Este. Admite una carga rápida, pasando del 10% al 80% en 38 minutos. Su baúl de 506 litros se puede ampliar a 1.540 y cuenta con nueve airbags, junto con el sistema de asistencias a la conducción Hyundai SmartSense. Estas características lo hacen ideal para familias y jóvenes profesionales.
Elexio puede reservarse en Mercado Libre, con una seña a través de Mercado Pago. Las unidades que se vendan por esta vía, hasta el 31 de octubre, tendrán un bono de 500 dólares, sujeto a la disponibilidad de coches.