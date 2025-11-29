¡Hola !

IA para optimizar hospitales y biotecnología oncológica: las innovaciones premiadas por PwC Uruguay

En la sexta edición del galardón, las empresas ganadoras fueron Avedian y Guska

Jurado: socio principal de PwC Uruguay Richard Moreira, director periodístico de Búsqueda Andrés Danza, decano de FCEA Jorge Xavier y Marieke Goettsch, del BID.

Jurado: socio principal de PwC Uruguay Richard Moreira, director periodístico de Búsqueda Andrés Danza, decano de FCEA Jorge Xavier y Marieke Goettsch, del BID.

FOTO

Valentina Weikert
Ganadores: Nicolás Tambucho y Pilar Moreno, de Guska, y&nbsp; Fernando Martínez Ruiz, de Avedian.

Ganadores: Nicolás Tambucho y Pilar Moreno, de Guska, y  Fernando Martínez Ruiz, de Avedian.

FOTO

Valentina Weikert
Norberto Cibils, Inés Kent, Álvaro Paz, Mariana Tain y Juan Ciapessoni.

Norberto Cibils, Inés Kent, Álvaro Paz, Mariana Tain y Juan Ciapessoni.

FOTO

Valentina Weikert
Adriana Abraham y Vicente Rovira.

Adriana Abraham y Vicente Rovira.

FOTO

Valentina Weikert
Maximiliano Guinovart y Alex Camaño.

Maximiliano Guinovart y Alex Camaño.

FOTO

Valentina Weikert
Decano de FCEA Jorge Xavier, Sofía García e Isabel Amigo, de Ceibal, presidente del Directorio de ANII Álvaro Brunini y socio principal de PwC Uruguay Richard Moreira.

Decano de FCEA Jorge Xavier, Sofía García e Isabel Amigo, de Ceibal, presidente del Directorio de ANII Álvaro Brunini y socio principal de PwC Uruguay Richard Moreira.

FOTO

Valentina Weikert
Socio principal de PwC Uruguay Richard Moreira, director periodístico de Búsqueda Andrés Danza, Javier Schandy y Micaela Sureda, de Focus, y decano de FCEA Jorge Xavier.

Socio principal de PwC Uruguay Richard Moreira, director periodístico de Búsqueda Andrés Danza, Javier Schandy y Micaela Sureda, de Focus, y decano de FCEA Jorge Xavier.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

En Magnolio Sala, PwC Uruguay celebró la sexta edición del Premio Innovación. En esta ocasión, los ganadores fueron las empresas Avedian y Guska, en las categorías general y start-up, respectivamente.

En su discurso, el socio principal de PwC Uruguay, Richard Moreira, dijo que “desde su creación en 2020, este galardón ha permitido visibilizar y potenciar proyectos que combinan creatividad, tecnología y sostenibilidad para generar impacto real en la sociedad”.

“Este reconocimiento es un claro reflejo de nuestro compromiso con el ecosistema emprendedor y empresarial, es por ello que cada uno de los proyectos presentados son una muestra de que Uruguay tiene el talento necesario para ser parte importante en el proceso de transformación global”, agregó.

Esta edición, cuya ceremonia fue realizada el martes 25, tuvo un total de 82 postulaciones iniciales (43 en categoría general y 39 en start-up), 69 iniciativas confirmadas (38 en categoría general y 31 en start-up) y 63 empresas participantes.

El premio nació en el centenario de PwC Uruguay, en plena pandemia, y cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el semanario Búsqueda.

El jurado encargado de evaluar cada propuesta estuvo liderado por Jorge Xavier, de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) de la Udelar, e integrado por Adrián Rodríguez (FCEA), Álvaro Brunini (ANII), el director periodístico de Búsqueda, Andrés Danza, Marieke Goettsch (BID) y Richard Moreira.

Antes de la entrega de premios, hubo un conversatorio sobre innovación con las experiencias de ganadores y finalistas del Premio Innovación de ediciones anteriores, moderado por Juan Ciapessoni.

Las empresas ganadoras

Avedian, una de las empresas ganadoras, detectó que pacientes con condiciones clínicas similares permanecían tiempos muy distintos internados en los hospitales. Con la creación de Compass Decision Support, la inteligencia artificial (IA) ayuda al equipo médico a predecir la duración de la estancia hospitalaria. Esto permite mejorar la organización, planificar con mayor precisión y lograr impactos concretos, como, por ejemplo, la reducción de costos, una mayor disponibilidad de camas, la disminución de complicaciones prevenibles, la estandarización de los procesos y un uso más eficiente de los recursos.

Por su parte, Guska desarrolló terapias virales que atacan tumores sin dañar células sanas. Mediante biotecnología y edición genética, crea virus oncológicos que, a diferencia de las terapias tradicionales, se enfocan exclusivamente en las células tumorales: las destruyen desde el interior y activan el sistema inmune del paciente.

Entre los finalistas, estuvieron Ceibal (IA generativa para acompañar a docentes y estudiantes y mejorar la calidad educativa); Focus (Glucotrack: un monitor implantable hace que los pacientes no tengan que realizar controles de diabetes diarios); EYWA (biotecnología para producir psicodélicos farmacéuticos de manera sostenible); Hyract (laboratorios portátiles que democratizan la ciencia en América Latina); Future Biome (nutrición de precisión para cuidar la salud intestinal y prevenir enfermedades).

