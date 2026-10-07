Iber celebró 30 años de historia junto a familiares, amigos y clientes

Hay historias que se construyen con el tiempo, pero sobre todo con las personas que forman parte de ellas. Con esa idea, Iber celebró sus 30 años de trayectoria con una velada que reunió a familiares, amigos, clientes y colaboradores.
La empresa uruguaya, nacida en 1996 como un pequeño quiosco, festejó tres décadas de crecimiento y destacó por sobre todo, el rol de las personas que acompañaron su camino
Hay historias que se construyen con el tiempo, pero sobre todo con las personas que forman parte de ellas. Con esa idea, Iber celebró sus 30 años de trayectoria con una velada que reunió a familiares, amigos, clientes y colaboradores.
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La celebración tuvo lugar el jueves 1 por la noche en el Hotel Cottage Carrasco, donde los invitados compartieron una velada dedicada a repasar el camino recorrido por la empresa desde sus comienzos.
Iber nació en 1996 a partir de un pequeño quiosco y con el paso de los años se transformó en una cadena uruguaya especializada en vinos, bebidas espirituosas, productos gourmet y artículos de almacén fino. Su historia también está marcada por una tradición familiar: Alejandro Domínguez, fundador de Iber, tomó como inspiración a su padre, Celso Domínguez Villarino, fundador de Los Domínguez, referente en bebidas importadas y delicatessen. Hoy, Alejandro comienza a ceder progresivamente las riendas del negocio a la siguiente generación, con su hijo Nicolás como uno de los directivos de Iber.
Antes de los aperitivos, Mili, hija de Alejandro y vocalista de Casus, puso música a la noche con una selección de clásicos del rock.
Como recuerdo de la celebración, los invitados recibieron una botella de vino y una revista conmemorativa de 100 páginas que recorre las tres décadas de Iber, desde aquel primer local hasta su consolidación como una de las principales tiendas especializadas en vinos del país. La publicación también reúne historias de productores, bodegas, colaboradores y referentes del mundo vitivinícola de Uruguay y el exterior.