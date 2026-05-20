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Inchcape presentó la Mercedes-Benz EQA 250+ con jornadas de 'test drive'

Con 190 cv, autonomía de hasta 550 kilómetros y tecnología orientada al confort y la seguridad, la nueva SUV eléctrica se presentó en jornadas de test drive

De Inchcape Uruguay: jefe de Marketing y CX Richard Cabeza, digital advisor Graciela Camejo y Dacio Barrere.&nbsp;

De Inchcape Uruguay: jefe de Marketing y CX Richard Cabeza, digital advisor Graciela Camejo y Dacio Barrere. 

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Adrián Echeverriaga
Jorge y Adrián Caffarelli.&nbsp;

Jorge y Adrián Caffarelli. 

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Adrián Echeverriaga
Jorge Gentini.&nbsp;
Jorge Gentini. 

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Adrián Echeverriaga
Mercedes-Benz EQA 250+.

Mercedes-Benz EQA 250+.

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Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

Por contradictorio que suene, la nueva Mercedes-Benz EQA 250+ generó ruido y silencio a la vez. Durante una jornada de test drives en Charo, organizada por Inchcape Uruguay, distribuidor oficial de la marca, el casi imperceptible sonido de su motor eléctrico de 190 cv solo se interrumpía por los comentarios de los clientes, sorprendidos por su diseño interior y exterior, el equipamiento orientado al confort y una autonomía cercana a los 550 kilómetros (gracias a una batería de 70,5 kW/h).

Como parte de las acciones por la presentación del modelo, Inchcape permitió que decenas de clientes e interesados pudieran probar de primera mano una SUV que, pese a tratarse de un entry­ model, sobresale por sus prestaciones y nivel de equipamiento. La nueva Mercedes-Benz EQA 250+ cuenta con tracción delantera 4×2, acelera de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos e incorpora tecnologías de asistencia a la conducción, como asistente activo de frenado, control de ángulo muerto y sistema Parktronic de asistencia para estacionar.

A eso se suman asientos delanteros regulables eléctricamente con función de memoria y el paquete Advanced, que incluye cuadro de instrumentos completamente digital, pantalla multimedia de 10,25 pulgadas y cámara de marcha atrás, entre otras prestaciones.

Según adelantó Richard Cabeza, jefe de Marketing y CX de Inchcape, la preventa del nuevo modelo viene superando las expectativas y marca la pauta de lo que será un año importante para la marca, que prevé concretar nuevos lanzamientos durante el segundo semestre.

A la vez, se mostró satisfecho con la recepción del público durante esta y otras jornadas de test drives. En línea con eso, el mediodía del sábado 17, Inchcape recibió y asesoró tanto a fanáticos de los vehículos de alta gama como a familias que buscaban un upgrade dentro de la marca, e incluso a un usuario de una Mercedes-Benz GLA, interesado en descubrir cómo se siente manejar esta versión eléctrica. Todos se fueron con buenas sensaciones tras la experiencia.

Los próximos test drives están previstos para el 22, 23, 29 y 30 de mayo en Via Disegno.

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