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Inmujeres realizó el acto central de conmemoración del Día Internacional de la Mujer

Autoridades nacionales encabezaron el acto central, donde se presentaron avances en políticas de género y se reafirmó la importancia de la autonomía económica como eje para el desarrollo y la justicia social

La convocatoria superó las expectativas y el espacio destinado al acto se vio colmado.

La convocatoria superó las expectativas y el espacio destinado al acto se vio colmado.

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Adrián Echeverriaga
Mariela Solari, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y Magdalena Furtado, de ONU Mujeres.

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Adrián Echeverriaga
Director de la OPP Rodrigo Arim junto a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres Mónica Xavier.

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Adrián Echeverriaga
Vicecanciller Valeria Csukasi y presidenta de Ceibal Fiorella Haim.

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Adrián Echeverriaga
De Omeu: Alicia Besnati, Florencia Herrera y Carina Silva.

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Adrián Echeverriaga
Presidente de la República Yamandú Orsi y ministro de Trabajo Juan Castillo.

Presidente de la República Yamandú Orsi y ministro de Trabajo Juan Castillo.

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Adrián Echeverriaga
Coordinador residente de las Naciones Unidas Pablo Ruiz y consejera de la Embajada de Panamá Mirlo Guerra.

Coordinador residente de las Naciones Unidas Pablo Ruiz y consejera de la Embajada de Panamá Mirlo Guerra.

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Adrián Echeverriaga
Leticia Benedet, de Inmujeres, y Lil Nader.&nbsp;

Leticia Benedet, de Inmujeres, y Lil Nader. 

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Adrián Echeverriaga
Adriana Novo y subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil Pierre Bianchi.&nbsp;

Adriana Novo y subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil Pierre Bianchi. 

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Adrián Echeverriaga
Viviana Piñeiro y Alejandra Gallo.

Viviana Piñeiro y Alejandra Gallo.

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Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), convocó al acto central de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, una instancia que reunió a autoridades nacionales y referentes institucionales para reflexionar sobre los avances y desafíos en materia de igualdad de género en el país. Durante la jornada, también se rindieron cuentas sobre el trabajo realizado por las distintas áreas del Estado en el desarrollo y la implementación de políticas públicas con perspectiva de género.

El encuentro contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y de la vicepresidenta, Carolina Cosse. También participaron la directora de Inmujeres, Mónica Xavier, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, además de otras autoridades nacionales y departamentales.

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La convocatoria superó las expectativas y el espacio destinado al acto se vio colmado de asistentes, incluso con personas que permanecieron de pie para poder presenciar la actividad. El encuentro también fue transmitido en vivo a través del canal de YouTube del Mides y de Inmujeres, lo que permitió ampliar el alcance de la jornada y seguir el evento desde distintos puntos del país.

Para este año, Inmujeres puso especial énfasis en la autonomía económica de las mujeres como una de las claves para avanzar hacia una sociedad más equitativa. En ese marco, se reafirmó la consigna que orientará el trabajo durante todo el quinquenio: “Cuando todas las mujeres avanzan, la sociedad avanza. Igualdad de género, compromiso de Estado”.

El encargado de dar comienzo al acto fue el director de la OPP, Rodrigo Arim, quien destacó que el 8 de marzo no debe entenderse únicamente como una fecha conmemorativa, sino también como una oportunidad para reflexionar colectivamente sobre los caminos para construir una sociedad más justa. En ese sentido, expresó que se trata de un momento propicio para “reflexionar sobre cómo construimos un país más justo, libre y con mayores oportunidades para todas las personas”.

Por su parte, Xavier destacó la importancia de poner el foco en el mensaje que guía la conmemoración y en los desafíos que plantea en el presente. Asimismo, explicó que este 8 de marzo se celebró en un contexto político global distinto al del año pasado. En relación con ello, sostuvo que durante estos primeros meses del año “estamos asistiendo con angustia y preocupación a un orden internacional profundamente desestabilizado”.

Sobre este escenario, se refirió a cómo principios básicos del derecho internacional —como la soberanía de los Estados, la prohibición del uso de la fuerza y el multilateralismo— están siendo cada vez más ignorados, lo que genera un clima de incertidumbre y tensión en la comunidad internacional.

La actividad se desarrolló en un clima de reflexión y compromiso institucional y reafirmó la importancia de continuar impulsando políticas públicas que promuevan la igualdad de género y garanticen mayores oportunidades para todas las personas.

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