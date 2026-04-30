Ministerio de Economía reunió a agentes para analizar “agenda” de desarrollo del mercado de capitales

Bancos comerciales, bolsas de valores y corredores de bolsa fueron convocados a una reunión, el viernes 24, por las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central (BCU), donde les fue compartida la presentación del equipo de gobierno en la reunión semestral del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington, y por otro lado, se les transmitió la estrategia de endeudamiento soberano, ya enunciada en el último comunicado del Comité de Coordinación de Deuda Pública.

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Eso último corresponde al lineamiento para las emisiones de títulos públicos en el mercado local para el primer semestre del 2026. El MEF asumirá la emisión de deuda de corto y mediano plazo —a menos de cinco años— a través de colocaciones de Notas del Tesoro denominadas en pesos, mientras que el BCU replegará progresivamente la colocación primaria de Letras de Regulación Monetaria (LRM) en sus plazos más largos (de un año).

“El anuncio es importante porque marca un claro apoyo desde el equipo económico (de gobierno) a la creación de un mercado de emisiones en pesos, en línea con el proceso de desdolarización iniciado en Uruguay. Agrega profundidad y contribuye a la formación de una curva de rendimientos con más nodos. Al mismo tiempo reduce la dependencia de fondeo externo para cubrir necesidades financieras del gobierno central”, señaló a Búsqueda Diego Rodríguez, director de la corredora de bolsa Gastón Bengochea.

Además de compartir esos argumentos, el Comité de Deuda había explicado que las medidas —a las que sumaron el canje de LRM en la integración de emisiones de Notas y bonos— formaban parte de un plan para gestionar “activamente” su balance financiero y déficit parafiscal, contribuyendo “al manejo consolidado de activos y pasivos del sector público”.

En lo que va del primer semestre del 2026, las Notas del Tesoro nominadas en pesos vienen adjudicándose por montos 54,6% superiores a los anunciados con la publicación del calendario. El próximo 5 de mayo el MEF ofrecerá una reapertura de la Serie 13 por $ 1.750 millones.

En otra línea, la reunión fue aprovechada para presentar a Sebastián Ithurralde, al momento gerente senior de la consultora CPA/Ferrere, como encargado de coordinar esfuerzos para la creación de un mercado de valores “unificado”, informó una fuente a Búsqueda.

En enero, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, había comentado a Búsqueda su motivación de encontrar un responsable que promueva el desarrollo del mercado de valores. “No podemos tener dos bolsas de valores, una de los bancos y una de los corredores”, declaró el jerarca entonces.

Ithurralde dará al MEF “apoyo en la agenda de desarrollo del mercado de capitales” bajo una cooperación técnica de unos 90 días, explicó otra fuente.

Mercado

Esta semana los precios de los Bonos Globales en dólares tendieron a la baja, según el índice de Búsqueda. En paralelo, el “riesgo país” medido por República AFAP subió hasta 64 puntos (0,64%) el martes 28, para luego bajar.

Una fuente del Poder Ejecutivo dijo a Búsqueda que no recibieron mensajes de preocupación por parte de fondos de inversión o calificadoras de riesgo en torno a las posibles reformas derivadas del Diálogo Social, aunque la intención de las autoridades es evitar “ruidos” relacionados con posibles cambios al régimen de AFAP. En una conferencia de prensa el martes, el presidente Yamandú Orsi rechazó la posibilidad de una “estatización” de los fondos previsionales, luego de una reacción inicial de las administradoras previsionales privadas a trascendidos sobre el contenido del documento final del Diálogo.

Fed

En el concierto internacional ayer, miércoles 29, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos resolvió por tercera vez consecutiva mantener las tasas de interés sin cambios, en el rango del 3,5% al 3,75%. El único voto en contra fue el del gobernador Stephen Miran —con quien el presidente Donald Trump simpatiza—, a favor de recortar los tipos de cambio.

Buena parte de las razones citadas, además de que el mercado laboral estadounidense aún no muestra señales de fortalecimiento, tienen que ver con los precios elevados de la energía debido a la guerra en Medio Oriente. Ese factor “contribuye a un alto nivel de incertidumbre” y no ayuda a desacelerar la inflación al umbral objetivo del banco central, expresa el comunicado de la Fed.

Esta reunión del Comité Federal de Mercado Abierto sería la última bajo la presidencia de Jerome Powell, a finalizar el 15 de mayo. Igualmente, el funcionario confirmó que continuará integrando el órgano como gobernador hasta enero del 2028. El candidato de Trump para tomar el lugar de Powell es Kevin Warsh, que, de asumir, defenderá recortes de tasas para lo que resta de este año.