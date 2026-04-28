Partidos de la oposición pedirán crear comisión investigadora en Diputados sobre la gestión de ASSE entre 2015 y 2025
La iniciativa de la coalición republicana tiene el apoyo de Cabildo Abierto e Identidad Soberana; ocurre después de que el Directorio de ASSE resolviera denunciar penalmente a las autoridades que actuaron durante el período de gobierno anterior
Sesión de la Cámara de Representantes, el 1 de marzo de 2026.
La coalición republicana considera que la denuncia penal anunciada implica un ataque al anterior gobierno y, por ello, resolvió poner en marcha el contragolpe. Para llevarlo adelante aseguró, además, el apoyo de Cabildo Abierto. Esto se explica porque entre los jerarcas que serán denunciados por el actual directorio de ASSE está Julio Micak, quien se desempeñó en el servicio en representación de los cabildantes.
Por otra parte, Identidad Soberana ha manifestado reiteradas veces que apoyará toda propuesta de crear comisiones investigadoras en el Parlamento.
La oposición unida suma 51 diputados y el Frente Amplio cuenta con 48 bancas en la Cámara de Representantes.
Los promotores de la denuncia que se presentará este miércoles 29 consideran que no hubo diferencias sustantivas en los procedimientos de compra entre la gestión de ASSE durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020) y el de Lacalle Pou (2020-2025), lo que intentarán confirmar en la investigadora.