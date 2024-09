Invitado por el Centro Cultural de Música, el pianista chino Lang Lang estuvo por primera vez en Montevideo

El Centro Cultural de Música organizó una temporada 2024 que prometió reunir a grandes figuras de la escena clásica mundial. Y lo cumplió. Comenzó en abril con la llegada al Solís del pianista islandés Vikingur Ólafsson, seguida por la actuación del Attacca Quartet, la Orquestra Petrobras Sinfônica, el pianista ruso Daniil Trifonov y la National Youth Orchestra of the USA.

Calificado por The New York Times como uno de los artistas más excitantes de la música clásica actual, el músico de 42 años presentó un repertorio que incluyó una selección de mazurcas y la Polonesa en fa sostenido menor, opus 44 de Frédéric Chopin; la Kreisleriana, opus 16 de Robert Schumann y la versión original para piano de la Pavane, opus 50 de Gabriel Fauré.

Al culminar el espectáculo, el público lo aplaudió de pie y Lang Lang retornó al escenario para interpretar Quatre pièces romantiques, opus 30: IV Romance sans paroles de la compositora francesa Charlotte Sohy. Los vítores de la audiencia lo impulsaron a regresar para tocar Jasmine Flower, el tema tradicional chino, lo que provocó la emoción de sus compatriotas. Lo más sorprendente fue cuando en su tercer bis Lang Lang ejecutó Can you feel the love tonight? de Elton John y Tim Rice de The Lion King.

Esa noche inolvidable llena de virtuosismo y emoción fue la antesala de los dos conciertos que brindó en San Pablo.

Al día siguiente, el músico aprovechó sus horas en Montevideo para recorrer la Ciudad Vieja, la rambla de Montevideo y el Club de Golf, entre varios sitios. Dispuesto y simpático, conversó con quienes lo reconocían mientras su padre filmaba y tomaba fotos como registro de la visita de su hijo a Uruguay.