Javier Tanoira propuso una mirada inclusiva del polo en la Expo Prado

El polo, tradicionalmente asociado a la alta competencia, también puede pensarse como un espacio de inclusión y de innovación. Esa fue la idea central que transmitió el exjugador y analista Javier Tanoira durante la charla “Hablemos de polo”, realizada el sábado 6 en la sala de conferencias de la Rural del Prado. Lo acompañaron los entrevistadores Jaime Figueroa y Diego Varilla, junto con el presidente de la Asociación Uruguaya de Polo, Alexis de Boismenú.
Con un tono cercano, Tanoira repasó su historia de vida dentro y fuera de la cancha. Reconoció que con el paso del tiempo comenzó a sentir el desgaste de la competitividad y que las nuevas reglas volvían el juego más lento. “Me di cuenta de que no era una persona para competir”, señaló al explicar por qué decidió cambiar la forma de relacionarse con el deporte. Desde entonces, busca promover una mirada más abierta, donde el polo deje de ser exclusivo y se convierta en una práctica accesible para todos.
En ese camino surgió roda polo, disciplina que reemplaza al caballo por monociclos eléctricos y que conserva la destreza del polo tradicional.
Para Tanoira, este proyecto simboliza la posibilidad de acercar el deporte a nuevas generaciones y públicos que, de otro modo, no tendrían la oportunidad de practicarlo. La jornada concluyó con un intercambio sobre los desafíos de ampliar la comunidad y mantener vivo el espíritu del juego más allá de la competencia.