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Jóvenes Fuertes reunió a Manuela da Silveira y Florencia Infante en una función de humor sobre salud mental

Mi hilo invisible llegó al Teatro Movie en el marco del encuentro anual de la asociación, con una propuesta que combina risas y situaciones cotidianas para hablar de los vínculos, la escucha y la importancia de pedir ayuda

Manuela da Silveira y Florencia Infante.

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Lucila Castillo
Josefina Alzaga, Soledad Ortega y Diana Espino.

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Beatriz Rodríguez, Verónica Alonso, Jacinta Seré y María Victoria Cibils.

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Fiorella Manini Ríos e Irene Ravera.

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De Jovenes Fuertes: Inés Damiani, Carina Zerbino, María José Soler, Agustina Terra e Inés Ruiz.

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Lucila Castillo
Renata Campomar y Valentina Artagaveytia.

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Lucila Castillo
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Nadie atraviesa los momentos difíciles completamente solo. A veces, el afecto, una conversación o una carcajada pueden convertirse en ese sostén que ayuda a seguir adelante. Sobre esa idea gira Mi hilo invisible, el espectáculo protagonizado por Manuela da Silveira y Florencia Infante que combina humor y sensibilidad para abordar la salud mental sin solemnidad.

La función tuvo lugar en el Teatro Movie, en una nueva edición del encuentro anual organizado por Jóvenes Fuertes. Durante aproximadamente una hora y cuarto, las dos humoristas recorrieron situaciones cotidianas y ocurrencias inesperadas para invitar al público a reflexionar sobre las emociones, los vínculos y la importancia de acompañarnos cuando las cosas no van bien. La obra cuenta con la dirección de Alfredo Leirós.

Desde el comienzo, las protagonistas marcaron el tono con una referencia que conectó generaciones: el concepto de “farmear aura”, una expresión popular entre jóvenes en redes sociales. Ver a dos humoristas de otra generación apropiarse de ese código y llevarlo a escena provocó risas y funcionó como una puerta de entrada a la propuesta, que encontró en esas diferencias una oportunidad para acercarse al público.

Detrás del humor, Mi hilo invisible transmite un mensaje claro: cuidar la salud mental no es una debilidad, y reconocer que necesitamos ayuda puede ser un acto de valentía. La risa aparece así no solo como entretenimiento, sino también como una forma de encontrarnos, reconocernos en las experiencias de otros y abrir conversaciones que muchas veces quedan pendientes.

Además de disfrutar de la propuesta artística, la función fue una oportunidad para acompañar la labor de Jóvenes Fuertes, asociación civil, laica y sin fines de lucro fundada en 2014. La organización promueve la formación integral de niños, adolescentes y jóvenes mediante el desarrollo de virtudes, habilidades y fortalezas personales, con una participación activa de alumnos, padres y docentes. Su objetivo es contribuir a formar personas autónomas, responsables y con valores sólidos, capaces de desarrollar una vida plena.

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