Julio Bocca: “Me gustaría volver a tener la posibilidad de dirigir; me siento más maduro”

Tras renunciar a la dirección de la compañía en 2017, el español Igor Yebra asumió este rol con el apoyo de Julio Bocca, con un contrato que llegaba hasta el 31 de diciembre del 2020 y que no fue renovado por decisión del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, quien designó a María Noel Riccetto como directora. Consultado sobre la etapa actual del BNS, Bocca señaló que la calidad no es la misma. “Lo último que fui a ver ya no tenía el nivel y la calidad que se había logrado. Yo soy muy exigente”. Apuntó que el diálogo con el Sodre “se cortó”, pese a que él está “siempre dispuesto a ayudar y apoyar”. “Hace no sé cuánto que no estoy invitado para dar clases ni para trabajar (...). Estoy tranquilo y respeto, porque quizás la persona que está como directora tiene otra forma de moverse y de trabajar, y está bien. Y tampoco es que me falta trabajo”.

El maestro y coach de ballet añadió que su situación como maestro es ideal, ya que brinda el apoyo necesario a compañías de ballet de todo el mundo sin tener que lidiar con las responsabilidades que implica un rol de dirección. De todas formas, no descarta volver a dirigir. “Me gustaría volver a tener la posibilidad de dirigir, porque me siento diferente, más maduro, estoy aprendiendo mucho; las cosas que pasan en otras compañías son increíbles”.

Bailar antes de caminar

El intercambio con Julio Bocca empezó con una breve biografía del invitado y abarcó temas relacionados a sus comienzos en la danza, su infancia y su familia, los logros y desafíos de su carrera y sus planes en la actualidad.

Criado en un hogar en donde “el arte estaba dentro”, Bocca recordó su infancia a través de las memorias de su abuelo, Nando Bocca, y su madre y también maestra de danza, Nancy Bocca, quien siempre le dijo que él “bailaba antes de caminar”. Acerca de esto, el maestro argentino comentó que su abuelo le había construido a ella un estudio detrás del patio, con el que estaba en contacto permanente: “Caminaba hasta ahí, me colgaba de la barra, escuchaba música, bailaba y saltaba”, dijo sonriente.

A los 8 años, fue admitido en la Escuela del Teatro Colón, aunque la edad mínima de ingreso era de 10 años. Su gran capacidad y su condición de ser uno de los pocos varones que había en la escuela, le permitió hacer una excepción y comenzar antes de lo habitual. Sobre la experiencia de ser un bailarín varón en los años 70, explicó que no fue algo que le afectara profundamente. “Mis amigos estaban curiosos acerca de lo que yo hacía (…) y yo estaba enfocado en lo mío, en estudiar y ser bailarín, comentó”.

Bocca compartió su recuerdo de la primera actuación profesional que tuvo a los 14 años en una compañía de ballet en Caracas, Venezuela. Tuvo que madurar rápidamente y a pesar de la presión —que no le pesaba, ya que estaba haciendo lo que le apasionaba— siguió adelante.

La charla también abordó uno de los grandes desafíos de su vida y su carrera profesional: Moscú en 1985. En ese entonces, su reciente historial en Osaka, Japón, donde había sido eliminado en segunda vuelta, no lo favorecía para nada. Sin embargo, consideraba estas instancias como un desafío personal y una oportunidad en la que podía mostrar su talento en otras partes del mundo para ver “si lo que hacía podía gustar más afuera”. Además, era una ocasión para conocer las exigencias de otros competidores y para bailar en el Bolshói, una de las escuelas de ballet más prestigiosas del mundo. El bailarín se presentó y ganó entre más de 120 participantes. Bocca rememoró el momento en el que recibió la noticia a través de una llamada telefónica del embajador a las seis de la mañana, cuando aún somnoliento le respondió: “Ah, okay, gracias”, y se volvió a dormir. Al día siguiente, volvió al teatro para la gala y recibió un aluvión de felicitaciones. “Ahí caí en que eso que me habían dicho era cierto”, comentó.

Mientras en una pantalla se reproducía un video con un repaso de los momentos más importantes de su carrera artística, la conversación continuó por otro de sus grandes hitos, como cuando el coreógrafo Mijaíl Barýshnikov lo convocó para el American Ballet mientras Bocca atravesaba la rehabilitación de una lesión de rodilla. También habló sobre las oportunidades que el ballet le brindó de conocer a figuras fuera del ámbito de la danza, como Mercedes Sosa y Diego Armando Maradona, y destacó que su mayor logro fue recibir “el cariño y el respeto de la gente”, algo que experimentó profundamente durante su despedida en la avenida 9 de Julio, donde más de 300.000 personas lo ovacionaron de pie.

Consultado sobre su decisión de vivir en Uruguay, explicó que siempre, desde su primera visita, se sintió cómodo. “Yo soy de sensaciones, de adentro”. Al finalizar el encuentro, se le obsequió un dibujo realizado por el caricaturista de Búsqueda, Junior, quien lo representó posando en sus años de juventud.

Actualmente, Julio Bocca vive en Las Cumbres, Maldonado, aunque sigue viajando constantemente por el mundo.

Su popularidad ha superado el ámbito del arte, convirtiéndolo en una figura de referencia hasta el día de hoy. A pesar de su retiro de la dirección, su mirada, sus consejos y su sabiduría continúan resonando con la misma intensidad a lo largo de todo el mundo.