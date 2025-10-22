¡Hola !

Kia Uruguay presentó el EV3: su nuevo modelo 100% eléctrico, premiado en Nueva York

Con una autonomía estimada de hasta 605 km, brinda a quienes se inician en la movilidad eléctrica la confianza necesaria para afrontar viajes largos y permite una carga total en tan solo 40 minutos

Gerente general de Kia Uruguay Martín Oyarzún.

FOTO

Ana Clara Buadas y Laura Acevedo.

FOTO

Edison Ruy y Karina Telles.

FOTO

Leila Gandini con el presidente de Kia Uruguay José Luiz Gandini.

FOTO

Diego y Valentín Silveira.

FOTO

En el marco de la novena edición del festival Food & Wine, celebrado en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry, Kia Uruguay presentó el Kia EV3, un SUV 100% eléctrico que obtuvo el premio al Auto del Año en la última edición del Salón del Automóvil de Nueva York, uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo.

Con una autonomía estimada de hasta 605 km, brinda a quienes se inician en la movilidad eléctrica la confianza necesaria para afrontar viajes largos y permite una carga total en tan solo 40 minutos.

Además, es el primer modelo que se beneficia de la nueva tecnología de frenado regenerativo i-Pedal 3.0 de Kia, que permite al conductor ajustar el nivel de frenado regenerativo según sus preferencias y la conducción con un solo pedal.

En lo que respecta al interior, incorpora diversos elementos para impulsar la sostenibilidad a gran escala. En detalles como los asientos, las puertas, los tapizados y las alfombras, se utiliza el tereftalato de polietileno (PET), que permite crear un ambiente íntimo y acogedor.

El gerente general de Kia Uruguay, Martín Oyarzun, aseguró que “esta presentación marca un nuevo hito para la compañía y refleja el compromiso de más de 30 años de presencia en Uruguay con el desarrollo de una oferta cada vez más amplia y alineada con la movilidad sostenible”. Con este modelo, la marca continúa apostando por la innovación y la tecnología de un vehículo eléctrico que combina eficiencia, diseño y un destacado nivel de equipamiento.

El EV 3 ya se encuentra disponible en dos versiones, a partir de US$ 44.990. Hay varias formas de solicitar agenda para un test drive, tanto a través del WhatsApp 095 663 860 como personalmente en Kia Uruguay (rambla Baltasar Brum 3764) o a través de la red de concesionarios Kia de todo el país.

