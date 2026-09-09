Kiabi llegó a Montevideo: la cadena francesa de moda abrió su segunda tienda en Uruguay

La marca de moda accesible para toda la familia inauguró su primer local en Tres Cruces Shopping

Socios de Grupo One Eduardo Maiorano y Sabine Mulliez, gerenta comercial de Kiabi Elisa Tabárez, CEO de Grupo Antelo Omar Daneri y Emiliano Aldabalde, director de Retail de Grupo Antelo.

Una fila en la puerta de Tres Cruces Shopping anticipó desde temprano que algo estaba por suceder. La llegada de Kiabi­ a Montevideo convocó a numerosos curiosos que esperaron para ingresar al nuevo local de la cadena francesa de moda, que eligió al país como puerta de entrada a América Latina hace ya tres años.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La inauguración tuvo lugar el viernes 4 durante la mañana, en el primer nivel del shopping. La apertura oficial estuvo precedida por un encuentro para influencers, periodistas y autoridades, que compartieron un cóctel de bienvenida y aprovecharon el momento para recorrer la nueva tienda y fotografiarse antes de que comenzara la actividad.

Kiabi se presenta como una marca de moda accesible para toda la familia, con propuestas para mujeres, hombres, niños y bebés, además de líneas de maternidad, tallas grandes y algunas opciones para el hogar. Su llegada a Montevideo forma parte de un ambicioso plan de expansión para los próximos años.

La presentación contó con la presencia de Sabine Mulliez, una de las fundadoras del Grupo One, que también reúne a marcas como Decathlon y Naterial­. Con un fluido español, Mulliez agradeció la presencia de los invitados y se mostró especialmente emocionada por la apertura.

Contó que hace tres años eligieron Uruguay para instalar la primera tienda de Kiabi del país y, al mismo tiempo, el primer local de la marca en toda América Latina. “Hoy estamos muy felices de dar este nuevo paso”, expresó.