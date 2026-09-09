Kiabi llegó a Montevideo: la cadena francesa de moda abrió su segunda tienda en Uruguay

Una fila en la puerta de Tres Cruces Shopping anticipó desde temprano que algo estaba por suceder. La llegada de Kiabi a Montevideo convocó a numerosos curiosos que esperaron para ingresar al nuevo local de la cadena francesa de moda, que eligió al país como puerta de entrada a América Latina hace ya tres años.
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La inauguración tuvo lugar el viernes 4 durante la mañana, en el primer nivel del shopping. La apertura oficial estuvo precedida por un encuentro para influencers, periodistas y autoridades, que compartieron un cóctel de bienvenida y aprovecharon el momento para recorrer la nueva tienda y fotografiarse antes de que comenzara la actividad.
Kiabi se presenta como una marca de moda accesible para toda la familia, con propuestas para mujeres, hombres, niños y bebés, además de líneas de maternidad, tallas grandes y algunas opciones para el hogar. Su llegada a Montevideo forma parte de un ambicioso plan de expansión para los próximos años.
La presentación contó con la presencia de Sabine Mulliez, una de las fundadoras del Grupo One, que también reúne a marcas como Decathlon y Naterial. Con un fluido español, Mulliez agradeció la presencia de los invitados y se mostró especialmente emocionada por la apertura.
Contó que hace tres años eligieron Uruguay para instalar la primera tienda de Kiabi del país y, al mismo tiempo, el primer local de la marca en toda América Latina. “Hoy estamos muy felices de dar este nuevo paso”, expresó.
Para Mulliez, el vínculo con Kiabi también tiene una dimensión familiar. Explicó que su tío fue quien abrió la primera tienda de la marca en el norte de Francia hace casi 50 años y remarcó que formar parte de una compañía cuyas marcas acompañaron su propia historia familiar le genera “una gran emoción y orgullo”.
Cabe destacar que el local cuenta con 900 metros cuadrados y demandó una inversión de US$ 1,7 millones. Como parte de la celebración, durante la mañana y hasta el mediodía, los clientes pudieron acceder a descuentos de hasta un 30%, sumando movimiento a una inauguración que marcó el comienzo de una nueva etapa para la cadena francesa en la región.