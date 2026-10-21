La 11° edición de la Enfoque Bimbo Global Race 5K Run reunió a más de 4.600 corredores

Deporte y solidaridad se unieron en una nueva edición de la Enfoque Bimbo Global Race 5K Run, una competencia que convocó a más de 4.600 corredores en una iniciativa internacional de Grupo Bimbo, que en Uruguay es coorganizada con el Centro Deportivo Enfoque, donde tuvo lugar la salida.
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En esta instancia, el podio masculino quedó integrado por Óscar Cáceres, en el primer puesto; Nicolás Espinosa, en el segundo, y Gaspar Geymonat, en el tercero. En la categoría femenina, Julieta Firpo se consagró ganadora, seguida por Katherin Cardozo y Lucía Batista, en el segundo y tercer puesto, respectivamente.
Los niños de entre seis y 11 años también tuvieron su propio circuito de un kilómetro, que pudieron recorrer acompañados por un adulto responsable. Además, la competencia contó con una categoría para corredores en silla de ruedas y personas con discapacidad visual.
Como parte del compromiso asumido bajo la consigna “Compartimos lo bueno”, Grupo Bimbo Uruguay donó 20 rebanadas de pan por cada participante al Banco de Alimentos del Uruguay, llegando a un total de 92.000 rebanadas. En tanto, el Centro Deportivo Enfoque destinó parte de lo recaudado al Centro de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (CAIF) Juan XXIII.
Uruguay se suma así a los otros 23 países donde se desarrolla esta iniciativa de Grupo Bimbo, que busca promover los valores del deporte y la solidaridad. La propuesta se realiza anualmente en los países donde está presente la compañía: Canadá, Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Colombia, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Reino Unido, España, Rumania, Portugal, India, China y México.