La Cámara de Representantes homenajeó a siete organizaciones sociales

Las instituciones fueron distinguidas por su trabajo en áreas como educación, alimentación, salud, vivienda, reinserción y atención a adultos mayores

Diputada Myrian Silva entregando el reconocimiento a Rosalía Panza, de la Comisión Honoraria del Piñeyro del Campo

Presidente de la Cámara de Representantes Rodrigo Goñi entregando el reconocimiento a Javier de los Santos, de Alcohólicos Anónimos.

Siete organizaciones, siete historias y una misma idea, hacer algo por los demás desde el lugar que cada uno ocupa. Ese fue el punto en común que atravesó la tarde del miércoles 16 en el Palacio Legislativo, donde se realizó Héroes Contemporáneos del Bicentenario, que reconoció el trabajo de distintas instituciones uruguayas en el marco de las conmemoraciones por los 200 años del Uruguay.

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En el Salón de Eventos Especiales, representantes de las distintas fundaciones recibieron sus reconocimientos de manos de legisladores. El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, fue quien presentó a los homenajeados e hizo uso de la palabra. Entre los encargados de entregar las distinciones estuvieron los diputados Carlos Rydström, Graciela Echenique, Florencia Astori, Fernanda Auersperg, José Luis Satdjian, Gabriel Gianoli, Graciela Echenique y Myrian Silva.

Los aplausos fueron para historias muy distintas. Redalco recupera alimentos que de otro modo se descartarían, Hilo Rosa acompaña a pacientes oncológicos y Alcohólicos Anónimos brinda apoyo a personas que buscan superar su dependencia del alcohol. Por su parte, Salir Adelante trabaja para ampliar las oportunidades educativas de jóvenes de liceos públicos. A esas historias se sumaron Cirineos, que combina programas educativos con soluciones habitacionales de emergencia; Ombijam, que acompaña a personas privadas de libertad y sus familias, y la Comisión Honoraria del Piñeyro del Campo, que respalda la atención de los adultos mayores.