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La Cámara de Representantes homenajeó a siete organizaciones sociales

Las instituciones fueron distinguidas por su trabajo en áreas como educación, alimentación, salud, vivienda, reinserción y atención a adultos mayores

Presidente de la Cámara de Representantes Rodrigo Goñi entregando el reconocimiento a Javier de los Santos, de Alcohólicos Anónimos.

Presidente de la Cámara de Representantes Rodrigo Goñi entregando el reconocimiento a Javier de los Santos, de Alcohólicos Anónimos.

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Gastón De Armas
Diputado Carlos Rydström con Leticia Dubcovsky, de Salir Adelante.

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Gastón De Armas
Diputada Myrian Silva entregando el reconocimiento a Rosalía Panza, de la Comisión Honoraria del Piñeyro del Campo

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Gastón De Armas
Diputadas Florencia Astori y Fernanda Auersperg con Juan Andrés Verde, de Cirineos.

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Diputado Gabriel Gianoli junto a Yamandú Plada, de Redalco.

Diputado Gabriel Gianoli junto a Yamandú Plada, de Redalco.

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Gastón De Armas
Diputada Graciela Echenique entregando el reconocimiento a Pamela Martínez, de Ombijam.

Diputada Graciela Echenique entregando el reconocimiento a Pamela Martínez, de Ombijam.

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Gastón De Armas
Diputado José Luis Satdjian entregando el reconocimiento a Claudia Ferme, de Fundación Hilo Rosa.

Diputado José Luis Satdjian entregando el reconocimiento a Claudia Ferme, de Fundación Hilo Rosa.

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Gastón De Armas
De Cirineos: Francisco Pelufo, Santiago Medina, Tomás Olase, Natalia Parodi y James McCubbin.

De Cirineos: Francisco Pelufo, Santiago Medina, Tomás Olase, Natalia Parodi y James McCubbin.

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Gastón De Armas
Búsqueda | Belén Castelló
Por Belén Castelló

Siete organizaciones, siete historias y una misma idea, hacer algo por los demás desde el lugar que cada uno ocupa. Ese fue el punto en común que atravesó la tarde del miércoles 16 en el Palacio Legislativo, donde se realizó Héroes Contemporáneos del Bicentenario, que reconoció el trabajo de distintas instituciones uruguayas en el marco de las conmemoraciones por los 200 años del Uruguay.

En el Salón de Eventos Especiales, representantes de las distintas fundaciones recibieron sus reconocimientos de manos de legisladores. El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, fue quien presentó a los homenajeados e hizo uso de la palabra. Entre los encargados de entregar las distinciones estuvieron los diputados Carlos Rydström, Graciela Echenique, Florencia Astori, Fernanda Auersperg, José Luis Satdjian, Gabriel Gianoli, Graciela Echenique y Myrian Silva.

Los aplausos fueron para historias muy distintas. Redalco recupera alimentos que de otro modo se descartarían, Hilo Rosa acompaña a pacientes oncológicos y Alcohólicos Anónimos brinda apoyo a personas que buscan superar su dependencia del alcohol. Por su parte, Salir Adelante trabaja para ampliar las oportunidades educativas de jóvenes de liceos públicos. A esas historias se sumaron Cirineos, que combina programas educativos con soluciones habitacionales de emergencia; Ombijam, que acompaña a personas privadas de libertad y sus familias, y la Comisión Honoraria del Piñeyro del Campo, que respalda la atención de los adultos mayores.

En sus discursos, los representantes de las organizaciones contaron parte del trabajo que realizan, agradecieron el reconocimiento y remarcaron la importancia de tender una mano a quienes más lo necesitan. Con distintas herramientas y desde diferentes lugares, todos coincidieron en una misma forma de entender su tarea: transformar realidades a partir de lo que cada uno puede aportar.

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