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Un picnic para recibir la primavera en Parque Rodó

En su octava edición, Picnic de Primavera vuelve a reunir gastronomía, música y naturaleza. Tres días para dar la bienvenida a la mejor estación en el parque

picnic de primavera
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Manteles sobre el pasto, comida al aire libre, música y una feria de plantas forman parte de la propuesta de Picnic de Primavera, el festival gastronómico de Garage Gourmet que vuelve este fin de semana y tendrá como escenario el Parque Rodó. La cita será del viernes 25 al domingo 27 de setiembre, con entrada libre y gratuita.

La propuesta reunirá a más de 25 cocineros y foodtrucks con opciones pensadas para comer al paso o compartir sobre una manta: sándwiches, pizzas, wraps, empanadas, ensaladas y postres, además de platos de distintas cocinas. Entre los participantes estarán Franca, Sánguche, La Nueva Roma, Cantina Asiática, Rincón Ruski, Pellicer, Flora, Mon Amour, Mercopez, Panza, Chivitruck, Criollo y Fainá & Co, entre otros.

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También habrá un mercado de productos artesanales, con conservas, fermentados, panes de masa madre, quesos, bebidas naturales y dulces caseros, y una feria de plantas con viveristas y aficionados. La mirada hacia otras culturas estará presente a través de propuestas como tacos mexicanos, curries del sur de Asia, arepas caribeñas, shawarmas y dulces del Mediterráneo.

A lo largo de los tres días habrá además actividades para toda la familia y música en vivo. Chalamadre, La Rodó Candombe, Imperio Preto e Branco, El Club del Lobo, Rueda Maragata de Candombe, Jam de la Costa, Diego Pez y los Pernoctantes, Juanchi Parodi y Fio Cerrone son algunos de los nombres anunciados.

Nacido en 2018, el Picnic de Garage Gourmet propone combinar gastronomía y encuentro al aire libre en distintos escenarios verdes. En su última edición reunió a más de 50.000 personas durante el fin de semana y este año regresa con el Parque Rodó como punto de encuentro para celebrar la llegada de la primavera.

Viernes 25, de 16 a 22 h; sábado 26, de 12 a 22 h; y domingo 27 de setiembre, de 12 a 20 h, en Parque Rodó. Entrada libre.

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