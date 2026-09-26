Lucas Museum abrió sus puertas en Los Ángeles en una gala repleta de celebridades

Esta semana abrió sus puertas el esperado Lucas Museum of Narrative Art, un nuevo espacio dedicado al arte y a las historias que marcaron a generaciones enteras.
El museo es propiedad del cineasta George Lucas y su esposa, Mellody Hobson, quienes invirtieron más de mil millones de dólares en el proyecto
Esta semana abrió sus puertas el esperado Lucas Museum of Narrative Art, un nuevo espacio dedicado al arte y a las historias que marcaron a generaciones enteras.
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El edificio de cinco niveles con forma de nave —diseñado por el arquitecto Ma Yansong—, ubicado en el Exposition Park de Los Ángeles, alberga una colección de apertura que reúne 1300 obras centradas en la saga de Star Wars, en Bansky y en figuras de la cultura pop, desde Batman hasta Snoopy.
El museo es propiedad del cineasta George Lucas y su esposa, Mellody Hobson, quienes invirtieron más de mil millones de dólares en el proyecto.
Como era de esperar, a la inauguración llegaron figuras de todos los ámbitos: Al Pacino, Meg Ryan, Harrison Ford, Leonardo Di Caprio, Robert De Niro, Laura Dern, Katy Perry y Justin Trudeau, Kim Kardashian y Lewis Hamilton y el CEO de Snapchat, Evan Spiegel, y la modelo Miranda Kerr, por mencionar solo algunas de ellas.
La gala de inauguración pretendió estar a la altura de las celebridades que llegaron para la apertura. Los invitados fueron recibidos por una orquesta de 27 músicos, un show de drones narrado por Oprah Winfrey y Samuel L. Jackson, la actuación musical de un coro junto a Jon Batiste y, para cerrar, de los Black Eyed Peas.