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Lucas Museum abrió sus puertas en Los Ángeles en una gala repleta de celebridades

El museo es propiedad del cineasta George Lucas y su esposa, Mellody Hobson, quienes invirtieron más de mil millones de dólares en el proyecto

Katy Perry y Justin Trudeau recorrieron la colección de Star Wars en la gala de apertura del Lucas Museum of Narrative Art.

Katy Perry y Justin Trudeau recorrieron la colección de Star Wars en la gala de apertura del Lucas Museum of Narrative Art.

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AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Esta semana abrió sus puertas el esperado Lucas Museum of Narrative Art, un nuevo espacio dedicado al arte y a las historias que marcaron a generaciones enteras.

El edificio de cinco niveles con forma de nave —diseñado por el arquitecto Ma Yansong—, ubicado en el Exposition Park de Los Ángeles, alberga una colección de apertura que reúne 1300 obras centradas en la saga de Star Wars, en Bansky y en figuras de la cultura pop, desde Batman hasta Snoopy.

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Al Pacino y su pareja, Noor Alfallah, no faltaron a la esperada apertura.

Al Pacino y su pareja, Noor Alfallah, no faltaron a la esperada apertura.

El museo es propiedad del cineasta George Lucas y su esposa, Mellody Hobson, quienes invirtieron más de mil millones de dólares en el proyecto.

Laura Dern y Greta Gerwig posaron juntas en la inauguración del museo.

Laura Dern y Greta Gerwig posaron juntas en la inauguración del museo.

Como era de esperar, a la inauguración llegaron figuras de todos los ámbitos: Al Pacino, Meg Ryan, Harrison Ford, Leonardo Di Caprio, Robert De Niro, Laura Dern, Katy Perry y Justin Trudeau, Kim Kardashian y Lewis Hamilton y el CEO de Snapchat, Evan Spiegel, y la modelo Miranda Kerr, por mencionar solo algunas de ellas.

Robert De Niro asistió a la gala junto a su pareja, Tiffany Chen.

Robert De Niro asistió a la gala junto a su pareja, Tiffany Chen.

La gala de inauguración pretendió estar a la altura de las celebridades que llegaron para la apertura. Los invitados fueron recibidos por una orquesta de 27 músicos, un show de drones narrado por Oprah Winfrey y Samuel L. Jackson, la actuación musical de un coro junto a Jon Batiste y, para cerrar, de los Black Eyed Peas.

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