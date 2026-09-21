Cincuenta años de U2, el mejor rock viene de Irlanda

Todo comenzó un 25 de setiembre de 1976, cuando un joven Larry Mullen Jr., aficionado a la batería, decidió colgar un cartel en su instituto de Dublín para buscar a gente interesada en formar una banda de música.

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Cincuenta años después, el resto es historia y no hay más que verlo a través de quince discos, 175 millones de copias vendidas y veintidós premios Grammy para confirmar la leyenda de U2 a medio siglo de su formación.

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Paul David Hewson (Dublín, 1960), más conocido como Bono, es el líder que encabeza una formación única y que, en un principio, no iba ni siquiera a formar parte de ella debido a que cantó y tocó fatal la guitarra durante su prueba, pero a Mullen le pareció que tenía bastante personalidad y que era justo eso lo que necesitaban en la nueva banda.

A él se unieron Dave Howell Evans, que cambiaría su nombre a The Edge desde ese entonces, como guitarrista y tecladista y Adam Clayton como bajista. Fue así como comenzó Feedback, más tarde The Hype y, finalmente, U2, el nombre definitivo que fue escogido, ya que al pronunciarlo en inglés U two suena idéntico a You too, es decir, 'tú también', aunque la inspiración vino del avión espía estadounidense Lockheed U-2.

Los comienzos nunca son fáciles, aunque para estos irlandeses la fama no tardó mucho en llegar. Todo arrancó cuando ganaron un concurso musical en 1978 y el premio era firmar un contrato que, al año siguiente, les hizo sacar su primer sencillo: U2 Three. En 1980 lanzarían Boy, su álbum debut con una gran carga política y con una marcada línea de postpunk, la última moda en los países anglosajones.

La década del 80 y su salto internacional

Sin embargo, no fue hasta 1983 cuando conseguirían dar un paso más en su carrera fuera de sus fronteras con War, un álbum que tenía en portada el retrato de un niño llamado Peter Rowan, vecino de Bono, que con tan solo seis años ya había protagonizado la imagen de Boy en una emulación de Jim Morrison.

Esta vez, el chico, que contaba ya con nueve años, aparecía con rostro desafiante y el labio inferior manchado de sangre y protagonizó un disco con canciones tan sonadas como Sunday Bloody Sunday, basada en el Domingo Sangriento de Irlanda del Norte en el que los soldados británicos dispararon contra un grupo pacífico de manifestantes en 1972.

A este himno le siguieron otros como New Year’s Day, del mismo álbum, Pride (In the Name of Love), de 1984, y, sin duda alguna, los sencillos que formaron parte de The Joshua Tree, su disco de 1987 que les consolidó definitivamente y que les hizo alcanzar por primera vez el número uno en Estados Unidos, según la lista Billboard Hot 200.

En Reino Unido permaneció en el ránking de ventas durante 201 semanas y llegó al número uno de veinte países alrededor del mundo. Fue, sin duda alguna, su álbum más exitoso e internacional desde su primer lanzamiento ocho años atrás, con temas como I Still Haven’t Found What I’m Looking For, With or Without You o Where the Streets Have No Name.

Al disco lo acompañó una gira que parecía interminable comenzada en Estados Unidos y Canadá, que pasó por Europa y finalizó, de nuevo, en Norteamérica. Se llevó a cabo entre abril y diciembre de 1987 y contó con teloneros como B.B. King, The Pretenders o UB40.

Achtung Baby, Zooropa y la explosión de creatividad

Pero tras la resaca de The Joshua Tree, U2 tardó cuatro años en volver a publicar, aunque la espera mereció la pena con la llegada de Achtung Baby en 1991. Ya metidos de lleno en los 90, poco quedaba del estilo new wave que había caracterizado a los de Dublín y con este nuevo trabajo decidieron dar un giro más cercano a la electrónica.

La banda incorporó un estilo mucho más excéntrico para demostrar que podían continuar en lo más alto y que lo suyo no era un éxito de un solo día. Aquí aparecieron las míticas gafas ovaladas de Bono y una estética entre la vanguardia europea y el britpop de Reino Unido.

One es el sencillo con más éxito dentro de esta etapa y antes de que pasaran dos años, en julio de 1993, ya habían publicado el disco Zooropa, la verdadera demostración de que, sin perder la esencia, un grupo puede saber reinventarse y dar a su público lo más innovador si se lo propone.

La línea no cambió mucho: sonidos más industriales y menos comerciales, un aspecto bastante excéntrico y experimental y la crítica a la era de la información de masas. La bajada en el número de ventas se apreció bastante, aunque consiguieron ganar un Grammy a Mejor álbum de música alternativa en 1994.

Fue la época más original del grupo y ambos discos se han convertido en trabajos de culto para sus admiradores y para la industria en general por esa apuesta diferente a lo que la banda había acostumbrado a su público.

El germen de la electrónica ya se había plantado en 1991 con Achtung Baby, pero se hizo más patente aún en 1997 con Pop, su arriesgado nuevo álbum que contó con una producción mucho más experimental, dejándose llevar por la ausencia en los primeros meses de grabación de Muller Jr. a causa de una operación.

En la segunda mitad de la década de los 90, el tecno, el drum and bass, el trip hop y, en general, la música electrónica habían dejado de ser dominio de unos pocos para estar presentes en las listas de éxitos y generar un interés cada vez mayor. The Prodigy, The Chemical Brothers, Underworld o Portishead fueron algunos de los encargados de desarrollar esta nueva ola musical.

Los chicos de U2 no quisieron quedarse atrás y, a través de doce pistas musicales, se puede apreciar ese aire futurista, cibernético y a veces decadente que impregnó a la cultura popular conforme se iba acercando el fin del milenio y la llegada de una tecnología cada vez más avanzada.

Tras una década de experimentación llegó el descanso y, en consecuencia, la vuelta a las raíces. El 2000 fue inaugurado por la banda con All That You Can’t Leave Behind, un absoluto éxito en ventas que remontó esa caída comercial de sus últimos proyectos tras vender 12 millones de copias, llegar al número 3 del Billboard Hot 200 y obtener siete premios Grammy.

En 2004 publicaron How to Dismantle an Atomic Bomb, ya muy lejanos a ese U2 vanguardista y que volvía a recuperar su pasado rockero alejado de lo psicodélico. Pero no pasarían cinco años de silencio en el estudio hasta la llegada de sus últimos trabajos antes de la etapa del bombardeo de reediciones y recopilatorios con No Line in the Horizon (2009), Songs of Innocence (2014) y Songs of Experience (2017).

Pero ¿qué queda de U2 en su 50 aniversario?

Tras nueve años sin un nuevo álbum de estudio, la banda ha lanzado su último sencillo titulado Street of Dreams como adelanto de su próximo elepé que, sin fecha aún de estreno, podría llegar a publicarse coincidiendo con el aniversario de los irlandeses este setiembre.

El videoclip muestra a los miembros cantando sobre un autobús escolar que recorre las calles de Ciudad de México y destaca el regreso de Larry Mullen Jr., que había estado alejado de la música por problemas de salud.

Es por ello que, aún sin noticias concretas de la banda, U2 está de regreso más que nunca, con nuevos temas y con una estética urbana que recuerda a su pasado y a sus raíces con The Joshua Tree, para seguir demostrando que han sido y siguen siendo la mejor banda de rock de Irlanda y una de las más influyentes del mundo.

FUENTE:EFE REPORTAJES