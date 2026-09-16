La casa de Bernarda Alba volvió al Teatro Solís en ópera

Con la dirección musical de Martín Jorge y la dirección escénica de Amelia Ochandiano se presentó en el Teatro Solís La casa de Bernarda Alba, en versión operística con música de Miquel Ortega. Las funciones fueron el martes 8, el jueves 10 y el sábado 12 con la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera como Bernarda Alba. La obra, de tres actos, es una adaptación de Julio Ramos sobre el texto de Federico García Lorca. La primera vez que se presentó fue en diciembre de 2007 en el Teatro Dramático de Brasov, en Rumania. La producción uruguaya estuvo a cargo del Teatro Solís y de la Comedia Nacional. En julio de este año, se presentó el mismo texto, pero en su versión teatral. En esta oportunidad se conservaron algunos de los elementos de la escenografía, pero se modificaron otros para hacer el ambiente más opresivo.