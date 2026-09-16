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La casa de Bernarda Alba volvió al Teatro Solís en ópera

La dirección musical fue de Martín Jorge y la dirección escénica de Amelia Ochandiano

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Presidente del Sodre Luis Pérez Aquino y Alejandra Moreira.

Presidente del Sodre Luis Pérez Aquino y Alejandra Moreira.

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Lucila Castillo
Director musical Martín Jorge y coordinador de la Orquesta Filarmónica de Montevideo Gabriel Codesal.

Director musical Martín Jorge y coordinador de la Orquesta Filarmónica de Montevideo Gabriel Codesal.

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Lucila Castillo
Daniela Bouret y Heber Vera.

Daniela Bouret y Heber Vera.

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Lucila Castillo
Nancy Fabiola Herrera en el papel de Bernarda Alba.

Nancy Fabiola Herrera en el papel de Bernarda Alba.

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Santiago Bouzas
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Con la dirección musical de Martín Jorge y la dirección escénica de Amelia Ochandiano se presentó en el Teatro Solís La casa de Bernarda Alba, en versión operística con música de Miquel Ortega. Las funciones fueron el martes 8, el jueves 10 y el sábado 12 con la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera como Bernarda Alba. La obra, de tres actos, es una adaptación de Julio Ramos sobre el texto de Federico García Lorca. La primera vez que se presentó fue en diciembre de 2007 en el Teatro Dramático de Brasov, en Rumania. La producción uruguaya estuvo a cargo del Teatro Solís y de la Comedia Nacional. En julio de este año, se presentó el mismo texto, pero en su versión teatral. En esta oportunidad se conservaron algunos de los elementos de la escenografía, pero se modificaron otros para hacer el ambiente más opresivo.

Jorge aseguró a Galería que, si bien se mantienen la misma cocina, las mesas y la lámpara, el resto de la casa fue modificada. La versión teatral termina con un gesto de rebeldía: las mujeres golpean las sillas contra el suelo. La ópera, en cambio, comienza con las sillas ya caídas. “Como un ciclo ininterrumpido, pero con una mirada diferente”, sostuvo Jorge. Las palabras de Lorca también forman parte de la ópera y aparecen sobre el final.

El texto relata la vida de mujeres encerradas bajo el yugo de su madre, Bernarda. Por la muerte del padre están de luto, lo que las despoja de su libertad, están carentes de afecto y muy reprimidas, algo que las lleva a ser “bombas a punto de estallar”.

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