La científica Valentina Franco-Trecu ganó el Premio L'Oréal Unesco por las Mujeres en la Ciencia

La especialista contó que comenzó a trabajar con leones y lobos marinos hace 20 años, cuando estaba terminando la Licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad de la República (Udelar). En ese momento trabajó en el comportamiento maternal de estos animales y se dio cuenta de que, al contrario de lo que otros expertos habían señalado, los machos que no son los dominantes resultaron ser los que más éxito tienen a la hora de aparearse. “El comportamiento maternal en estas especies es bastante particular porque tienen una sola cría. Nacen en la isla de Lobos, donde trabajé, amamantan durante cinco o seis días y luego se van a alimentar al mar, momento en el que la cría queda sola. En las primeras investigaciones me di cuenta de lo importante que era lo que pasaba en el mar. Ese período de ausencia de la madre era crucial para la supervivencia de la cría”. Desde ese momento la doctora empezó a estudiar con mayor profundidad el comportamiento alimenticio y realizó varias investigaciones.