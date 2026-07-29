La Clínica Mujer MP organizó un encuentro sobre movimiento y salud en el climaterio

En el marco de las actividades de la Clínica Mujer MP, Medicina Personalizada organizó la charla “Climaterio en movimiento”, orientada a brindar herramientas para que las mujeres transiten esta etapa de forma activa, saludable y acompañada. La instancia realizada en la Torre 4 del WTC, el jueves 23, estuvo a cargo de los licenciados en Educación Física Aldo Tripaldi y Fiorella Varetto, quienes compartieron conceptos y estrategias para incorporar el movimiento como un pilar en el bienestar, lo que contribuye a mejorar la salud y la calidad de vida.

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A lo largo del encuentro se remarcó que el climaterio —período de tiempo en torno a la menopausia— no representa un límite, sino una nueva etapa que invita a conocerse mejor y adoptar hábitos que contribuyan al bienestar físico y emocional. En ese sentido, los especialistas reflexionaron sobre cómo la incomodidad que muchas veces aparece durante este proceso puede convertirse en el impulso para generar cambios positivos y sostenibles.

Con una modalidad dinámica, participativa e interactiva, la charla combinó conceptos teóricos con ejercicios prácticos que invitaron a las participantes a tomar conciencia de su cuerpo, mejorar la postura y comprender la importancia del movimiento, la respiración y la gestión del estrés.

Tripaldi aseguró que el climaterio tiene “una connotación negativa, pero se trata de una oportunidad para tomar las riendas de los cambios y transformarlos en hábitos saludables y un modo de vida activo”. Sobre el ejercicio físico, dijo: “Es la actividad que te conecta con el cuerpo y la mente. El hecho de estar incómoda es lo que te tiene que impulsar a moverte”. Respecto al desarrollo muscular, explicó que “no todas las mujeres están al mismo nivel para hacer fuerza. Si llegás a los 45 o 50 años y hace años que no hacés nada, primero hay que aprender a sostener tu cuerpo”, para ello, el experto dijo que pilates es lo más accesible.

Por su parte, Varetto afirmó que durante el climaterio es fundamental acompañar los cambios que atraviesa el cuerpo y fomentar la práctica sostenida de actividad física. En ese sentido, destacó que uno de los aspectos más importantes es el fortalecimiento del suelo pélvico. Para lograrlo, existen diversos ejercicios y técnicas orientados a trabajar tanto la musculatura profunda como la superficial. En relación con la alimentación, aconsejó incluir proteínas en todas las comidas y reservar los alimentos más dulces para la tarde.