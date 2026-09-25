La Copa Davis regresó al Círculo de Tenis de Montevideo con triunfo uruguayo

La serie reunió a jugadores, socios y referentes del tenis durante dos jornadas que terminaron con la clasificación al repechaje por el ascenso

Extenista Marcelo Filippini rodeado por Walter Zeinal e Irene Oggiani, socios del Círculo de Tenis de Montevideo, y Fernando Rodríguez y Marcelo Devoto, presidente y secretario del club.

La Rural del Prado no fue el único evento que tuvo lugar en el barrio el viernes 18 y sábado 19. Cruzando la calle, el Círculo de Tenis de Montevideo (CTM) fue la sede de la última serie del Grupo Mundial II de la Copa Davis. Uruguay se enfrentó a Estonia y salió victorioso luego de ganarle por 4 a 0 al país báltico.

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No solo el resultado marcó la tarde, sino que parte de su atractivo fue la sede. Hacía 24 años que no se jugaba en el Círculo de Tenis de Montevideo. Durante más de dos décadas, el campeonato se disputó en el Carrasco Lawn Tennis Club. Los socios del histórico club de 111 años pudieron disfrutar de los partidos en su propia casa, con la presencia del extenista uruguayo Marcelo Filippini y de sus directivos, como el presidente del club, Fernando Rodríguez.

Uno de los partidos de la tarde del viernes tuvo como protagonistas a Joaquín Aguilar Cardozo, de Uruguay, y a Markus Mölder, de Estonia. Aguilar Cardozo ganó su partido 6 a 2 y 6 a 1, manteniendo su racha de victorias. Contando los partidos de esta semana del Challenger de Buenos Aires, alcanza los veinticuatro partidos e incluye cuatro títulos. El tenista de 21 años, actualmente en el puesto 384 del ranking ATP, se encuentra disputando el Challenger de Buenos Aires.