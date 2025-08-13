¡Hola !

La décima edición de Casadeco trae cambios

Las directoras de Casadeco, Renata Battione y Ximena Arcos Pérez, presentaron la edición 2025 con novedades

Directoras de Casadeco: Renata Battione y Ximena Arcos Pérez

FOTO

Valentina Weikert
Belén y Camila Cor

FOTO

Valentina Weikert
Valentina Cancela, Carolina Cesio y Mónica Devoto

FOTO

Valentina Weikert
Candelaria Torrendell y Melanie Carrasco

FOTO

Valentina Weikert
Priscila y Stefanía Vejo

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Con una propuesta renovada y un formato especial, Casadeco presentó su décima edición en el Hotel Le Bibló. Este año, celebra su primera década consolidada como una de las plataformas más relevantes del diseño, el interiorismo y la decoración en Uruguay, y lo hace con una ruta pop-up que se desarrollará del 13 al 16 en diferentes locales referentes de Montevideo.

Esta edición especial propone una experiencia diferente que se aleja del formato tradicional de feria para desplegarse directamente en los espacios de las marcas participantes, que oficiarán como sedes del recorrido. La ruta se realizará dentro de los horarios habituales de cada local, permitiendo a los visitantes conocer sus propuestas, comprar con beneficios exclusivos y participar en una serie de actividades pensadas para celebrar el diseño en todas sus formas.

Directivos de la Cámara de Anunciantes: Victoria Dutra, Lucía Barbosa, Diego Gamba y Lucía Cabanas
Premiación

La Cámara de Anunciantes presentó la 38° edición de la Campana de Oro

Como en años anteriores, Casadeco mantiene su compromiso solidario apoyando a la Fundación Pérez Scremini. Durante los cuatro días, los espacios sede serán escenario de una programación variada que incluirá entrevistas, workshops, charlas, mesas redondas y degustaciones. Las experiencias abarcarán desde talleres de cerámica, velas y orquídeas hasta charlas sobre inteligencia artificial aplicada al interiorismo, e-commerce especializado en decoración y primeros auxilios, además de catas de productos gourmet y encuentros temáticos con especialistas.

Detrás de esta iniciativa están Renata Battione y Ximena Arcos Pérez, dos empresarias unidas por la pasión por el diseño, la creatividad y la búsqueda constante de nuevas propuestas. Ellas invitan a sumarse a esta edición aniversario para recorrer los espacios más inspiradores de la ciudad y vivir una experiencia única en contacto con lo mejor del diseño, el interiorismo y el arte.

Selección semanal
Historia

La vida de los refugiados de Guantánamo a más de 10 años de su llegada al Uruguay

Por Federico Castillo
Desinformación

Catalina Botero: el “optimismo digital” de una década atrás derivó en el “pesimismo actual” y en la necesidad de regular

Por Valentina Priore
Fútbol Uruguayo

Dos años después, Uruguay vendió un jugador a la elite de Europa, un mercado restringido a sus futbolistas

Por Juan Francisco Pittaluga
Debate

Plenario del Frente Amplio discutió dificultades de financiamiento de sus comités de base y el "vaciamiento" de las estructuras departamentales

Por Santiago Sánchez

José Fabini estuvo en musicales en teatro, en televisión y ahora es figura del universo de Cris Morena, en Margarita 

José Fabini: “Eso de estar en una nube, de ser muy disperso, me sumó a la creatividad”

Por Milene Breito Pistón
Entrevista a Luc Besson: “Este Drácula es mi versión del bife con papas fritas”
Video

Entrevista a Luc Besson: “Este Drácula es mi versión del bife con papas fritas”

Por Federica Chiarino Vanrell
SuBastian, el submarino no tripulado de origen estadounidense, llega a Uruguay para explorar profundidades desconocidas hasta ahora, con una tecnología amable con la biodiversidad

Uruguay Sub200: comienza la expedición para conocer los misterios del fondo de nuestro mar

Por Milene Breito Pistón
Escuela 440

Aprender música: el nuevo interés de los niños y adolescentes que es tendencia

Por Magdalena Cabrera