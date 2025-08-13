La décima edición de Casadeco trae cambios

Con una propuesta renovada y un formato especial, Casadeco presentó su décima edición en el Hotel Le Bibló. Este año, celebra su primera década consolidada como una de las plataformas más relevantes del diseño, el interiorismo y la decoración en Uruguay, y lo hace con una ruta pop-up que se desarrollará del 13 al 16 en diferentes locales referentes de Montevideo.
Esta edición especial propone una experiencia diferente que se aleja del formato tradicional de feria para desplegarse directamente en los espacios de las marcas participantes, que oficiarán como sedes del recorrido. La ruta se realizará dentro de los horarios habituales de cada local, permitiendo a los visitantes conocer sus propuestas, comprar con beneficios exclusivos y participar en una serie de actividades pensadas para celebrar el diseño en todas sus formas.
Como en años anteriores, Casadeco mantiene su compromiso solidario apoyando a la Fundación Pérez Scremini. Durante los cuatro días, los espacios sede serán escenario de una programación variada que incluirá entrevistas, workshops, charlas, mesas redondas y degustaciones. Las experiencias abarcarán desde talleres de cerámica, velas y orquídeas hasta charlas sobre inteligencia artificial aplicada al interiorismo, e-commerce especializado en decoración y primeros auxilios, además de catas de productos gourmet y encuentros temáticos con especialistas.
Detrás de esta iniciativa están Renata Battione y Ximena Arcos Pérez, dos empresarias unidas por la pasión por el diseño, la creatividad y la búsqueda constante de nuevas propuestas. Ellas invitan a sumarse a esta edición aniversario para recorrer los espacios más inspiradores de la ciudad y vivir una experiencia única en contacto con lo mejor del diseño, el interiorismo y el arte.