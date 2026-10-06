La Embajada de Alemania celebró la reunificación y llamó a la unidad

Un año más, la embajada de Alemania celebró la reunificación del país europeo (3 de octubre de 1990). Hace 36 años, la por entonces República Democrática Alemana (RDA) se integró a la República Federal de Alemania (RFA), lo que puso fin a 41 años de división, tras la Segunda Guerra Mundial. Antes, había caído el Muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989.
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Este año, el embajador Stefan Duppel en su discurso oficial hizo especial énfasis en la necesidad de mantener la unidad mundial y denunció la guerra entre Rusia y Ucrania, un enfrentamiento que lleva más de “2 millones de muertos y heridos”. “También en Oriente Medio hay guerra y destrucción”, dijo. Duppel se preguntó si queremos volver a los conflictos que se vivieron durante el siglo XX. Además, aseguró que “no podemos quedarnos indefensos” y recordó que drones rusos intentaron atacar el Aeropuerto de Leipzig en agosto de este año. De todas formas, afirmó que su país apuesta por el multilateralismo buscando socios en el mundo.
Como Alemania se está “preparando para el cambio climático”, Duppel subrayó la importancia que su país otorga a la investigación científica sobre los recursos acuáticos, en especial sobre especies vegetales resistentes a cambios bruscos de temperatura.
Sobre el final, Duppel recordó que este año Alemania es el país invitado a la 48ª Feria Internacional del Libro de Montevideo.