La Embajada Británica despidió a los becarios Chevening uruguayos

La Embajada Británica despidió a 10 becarios Chevening seleccionados para cursar maestrías en distintas universidades del Reino Unido. A partir de setiembre, iniciarán sus estudios en áreas tan diversas como criminología, innovación, ingeniería ambiental y sostenibilidad, educación y tecnología, inteligencia artificial y administración de empresas. Los seleccionados forman parte de un selecto grupo de entre 90.000 postulaciones a escala mundial y serán parte de una comunidad internacional de 1.000 futuros líderes que estudiarán en Reino Unido entre 2025 y 2026.
Durante el encuentro en la residencia, el embajador Malcolm Green felicitó a los becarios por el logro y destacó especialmente a las familias presentes, sorprendido gratamente por la energía que aportaron al encuentro. “Deben sentirse muy orgullosas de este logro”, expresó. Green subrayó que “Chevening es más que una beca para cursar una maestría en una universidad prestigiosa: es formar parte de una comunidad que los acompañará siempre”. Además, animó a los becarios a aprovechar todas las oportunidades que surjan durante su estadía: seminarios, encuentros con expertos y actividades con colegas de todo el mundo. “Puede sonar un poco cliché, pero creo que esta experiencia les cambiará la vida. Vuelvan con muchas ganas e ideas para trabajar en un futuro”, expresó.
Asistieron representantes de la Agencia Nacionala de Investigación e Innovación, Cone Marshall, Pfeffer Family Foundation, el Ministerio de Educación y Cultural y Ceibal, además de rectores, autoridades universitarias, alumni Chevening y familiares de los becarios.
Las postulaciones para el período 2026-2027 ya están abiertas desde el 5 de agosto y cerrarán el 7 de octubre.