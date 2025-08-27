Santiago Medero presentó su libro 'El palacio de mármol'

A 100 años de la inauguración del Palacio Legislativo, el arquitecto e investigador Santiago Medero emprendió una difícil tarea: contar la historia del emblemático edificio. El miércoles 20 presentó el libro El palacio de mármol, un texto que invita a leer la construcción de tres formas: como memoria, como espejo y como escenario. En el salón de Eventos Especiales del Palacio, Medero habló con Galería sobre lo que significó desenmarañar la historia, una propuesta de Editorial Planeta. “Lo que hice fue un trabajo que combina distintas formas de aproximación. No es solo la material, es la historia de la arquitectura, de la ciudad y de la política. Creo que no se puede pensar en un edificio como el Palacio sin pensar en la política, no solo por la actividad que se desarrolla aquí, sino porque fueron los políticos los que impulsaron su construcción”, dijo, y aseguró que tampoco se puede obviar que tuvo un costo y que se dieron debates en torno al edificio. Medero aclaró que se demoró en el proceso de construcción, ya que las obras iniciaron en 1908, y se inauguró en 1925 pero quedó sin terminar. “Hay partes que nunca se completaron hasta el día de hoy”, contó.