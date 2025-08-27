  • Cotizaciones
    Santiago Medero presentó su libro 'El palacio de mármol'

    La publicación se enmarcó en los 100 años del Palacio Legislativo

    El autor Santiago Medero junto al editor de Planeta Leonardo Cabrera.

    El autor Santiago Medero junto al editor de Planeta Leonardo Cabrera.

    FOTO

    Valentina Weikert
    Mary Méndez y Hugo Gilmet.

    Mary Méndez y Hugo Gilmet.

    FOTO

    Valentina Weikert
    Diputada María Inés Obaldía y Cristina Bausero.

    Diputada María Inés Obaldía y Cristina Bausero.

    FOTO

    Valentina Weikert
    Diputados Juan Martín Rodríguez y Fernanda Auersperg.

    Diputados Juan Martín Rodríguez y Fernanda Auersperg.

    FOTO

    Valentina Weikert
    La vicepresidenta de la República Carolina Cosse.

    La vicepresidenta de la República Carolina Cosse.

    FOTO

    Valentina Weikert
    Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
    Por Belén Riguetti Aparicio
    Redactora de Sociales

    A 100 años de la inauguración del Palacio Legislativo, el arquitecto e investigador Santiago Medero emprendió una difícil tarea: contar la historia del emblemático edificio. El miércoles 20 presentó el libro El palacio de mármol, un texto que invita a leer la construcción de tres formas: como memoria, como espejo y como escenario. En el salón de Eventos Especiales del Palacio, Medero habló con Galería sobre lo que significó desenmarañar la historia, una propuesta de Editorial Planeta. “Lo que hice fue un trabajo que combina distintas formas de aproximación. No es solo la material, es la historia de la arquitectura, de la ciudad y de la política. Creo que no se puede pensar en un edificio como el Palacio sin pensar en la política, no solo por la actividad que se desarrolla aquí, sino porque fueron los políticos los que impulsaron su construcción”, dijo, y aseguró que tampoco se puede obviar que tuvo un costo y que se dieron debates en torno al edificio. Medero aclaró que se demoró en el proceso de construcción, ya que las obras iniciaron en 1908, y se inauguró en 1925 pero quedó sin terminar. “Hay partes que nunca se completaron hasta el día de hoy”, contó.

    El historiador Gerardo Caetano, prologuista de la obra, dijo en la presentación que se trata de un material fantástico, “de la mejor herencia, indispensable no solo de la historia del Palacio Legislativo, sino de toda la democracia uruguaya en el último siglo, una sinfonía de fotos, imágenes y texto”.

