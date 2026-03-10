La Embajada de Canadá organizó un encuentro con el político y artista inuit Piita Irniq

Irniq construyó el único inuksuk que hay en Uruguay, que se puede visitar en el MAPI

Embajadora de Canadá Carmen Sorger, Piita Irniq, director del MAPI Facundo de Almeida, subsecretaria de Cultura Gabriela Verde y subsecretaria del Interior Gabriela Valverde.

La embajadora de Canadá en Uruguay, Carmen Sorger, invitó a una recepción en el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) —ubicado en la calle 25 de Mayo 279— enmarcada en el programa de cooperación entre ambos países: Colaboración Polar. Además, se celebró la visita del referente político y artista Piita Irniq, perteneciente a la cultura inuit (grupo de pueblos indígenas que habitan en las regiones árticas).

Sorger aseguró a Galería que Irniq es un “anciano” que adquirió con el tiempo sabiduría, “tiene conocimiento sobre los ecosistemas del ártico y es experto en la comunidad inuit”. La recepción fue una forma de compartir su memoria cultural.

Irniq construyó el único inuksuk que hay en Uruguay. Los inuksuit (por su pronunciación en plural) son estructuras de piedras apiladas que pueden servir a los pueblos del ártico como punto de referencia, marcador para las rutas de viaje, lugares de pesca, campamentos, zonas de caza, lugares de culto o para señalar un escondite de alimentos. Irniq realizó la obra hace 13 años, y hoy puede visitarse en el MAPI.

El director del museo, Facundo de Almeida, contó de qué se trató la muestra, que tuvo una parte interactiva y una muestra fotográfica. “La idea es reproducir el escenario de donde proviene Piita Irniq, y poner en contexto una obra que tenemos en el MAPI y que él construyó. Es un monumento de piedra, que se trata de un marcador territorial. Pensemos que los territorios son completamente blancos y estas piedras son una forma de señalar la presencia humana”.