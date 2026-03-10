¡Hola !

La Embajada de Canadá organizó un encuentro con el político y artista inuit Piita Irniq

Irniq construyó el único inuksuk que hay en Uruguay, que se puede visitar en el MAPI

Piita Irniq.

Piita Irniq.

FOTO

Valentina Weikert
Embajadora de Canadá Carmen Sorger, Piita Irniq, director del MAPI Facundo de Almeida, subsecretaria de Cultura Gabriela Verde y subsecretaria del Interior Gabriela Valverde.

Embajadora de Canadá Carmen Sorger, Piita Irniq, director del MAPI Facundo de Almeida, subsecretaria de Cultura Gabriela Verde y subsecretaria del Interior Gabriela Valverde.

FOTO

Valentina Weikert
Daniel Pomiés y embajador de Suiza Álvaro Borghi.

Daniel Pomiés y embajador de Suiza Álvaro Borghi.

FOTO

Valentina Weikert
Diputada María Inés Obaldía, ministra de Defensa Sandra Lazo y directora nacional de Cambio Climático María Fernanda Souza.

Diputada María Inés Obaldía, ministra de Defensa Sandra Lazo y directora nacional de Cambio Climático María Fernanda Souza.

FOTO

Valentina Weikert
Martha Escondeur y Alba Blustein.

Martha Escondeur y Alba Blustein.

FOTO

Valentina Weikert
Embajador británico Mal Green y Karen Higgs.

Embajador británico Mal Green y Karen Higgs.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

La embajadora de Canadá en Uruguay, Carmen Sorger, invitó a una recepción en el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) —ubicado en la calle 25 de Mayo 279— enmarcada en el programa de cooperación entre ambos países: Colaboración Polar. Además, se celebró la visita del referente político y artista Piita Irniq, perteneciente a la cultura inuit (grupo de pueblos indígenas que habitan en las regiones árticas).

Sorger aseguró a Galería que Irniq es un “anciano” que adquirió con el tiempo sabiduría, “tiene conocimiento sobre los ecosistemas del ártico y es experto en la comunidad inuit”. La recepción fue una forma de compartir su memoria cultural.

Irniq construyó el único inuksuk que hay en Uruguay. Los inuksuit (por su pronunciación en plural) son estructuras de piedras apiladas que pueden servir a los pueblos del ártico como punto de referencia, marcador para las rutas de viaje, lugares de pesca, campamentos, zonas de caza, lugares de culto o para señalar un escondite de alimentos. Irniq realizó la obra hace 13 años, y hoy puede visitarse en el MAPI.

El director del museo, Facundo de Almeida, contó de qué se trató la muestra, que tuvo una parte interactiva y una muestra fotográfica. “La idea es reproducir el escenario de donde proviene Piita Irniq, y poner en contexto una obra que tenemos en el MAPI y que él construyó. Es un monumento de piedra, que se trata de un marcador territorial. Pensemos que los territorios son completamente blancos y estas piedras son una forma de señalar la presencia humana”.

Sobre el artista y político, aseguró que ha viajado por distintos países construyendo este tipo de estructuras, que marcan la presencia de los inuits en el mundo. Almeida relató que cada vez que el monumento fue cambiado de lugar dentro del museo se le pidió permiso a su creador, ya que “es una tradición que no se puede mover sin la autorización de quien lo construyó”.

