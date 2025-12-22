¡Hola !

La Embajada de Estados Unidos celebró los 65 años del programa Fulbright en Uruguay

De 1959 a la fecha, Fulbright impulsó oportunidades de formación para más de 1.300 uruguayos

MAU_9829
Consejera de Prensa de la Embajada de Estados Unidos Grace Chung, directora de Comisión Fulbright Uruguay Mercedes Jiménez de Aréchaga y embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi.

Consejera de Prensa de la Embajada de Estados Unidos Grace Chung, directora de Comisión Fulbright Uruguay Mercedes Jiménez de Aréchaga y embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Victoria Britos, Patricia Vargas y Gabriela Kaplan, de Ceibal.

Victoria Britos, Patricia Vargas y Gabriela Kaplan, de Ceibal.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Senador Andrés Ojeda, Fernando Lugris y Fabiana Goyeneche.

Senador Andrés Ojeda, Fernando Lugris y Fabiana Goyeneche.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Rector de Universidad ORT Uruguay Jorge Grünberg, Horacio Hughes y Nicolás Herrera.

Rector de Universidad ORT Uruguay Jorge Grünberg, Horacio Hughes y Nicolás Herrera.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Jackie Kruszewski, Juliana Merullo y Jillian O'Hara.

Jackie Kruszewski, Juliana Merullo y Jillian O’Hara.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Gustavo Riestra y Mariana Pereyra.

Gustavo Riestra y Mariana Pereyra.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Fiorella Bafundo, Virginia Álvarez y Luisa Peirano.

Fiorella Bafundo, Virginia Álvarez y Luisa Peirano.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Amanda Coen, Amy Cherrett y Joseph D'Aquino.

Amanda Coen, Amy Cherrett y Joseph D’Aquino.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

En su residencia oficial, el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, ofreció una recepción para celebrar el 65 aniversario del programa Fulbright en el país el viernes 12. La convocatoria reunió a exbecarios, integrantes de la Comisión Fulbright Uruguay, representantes del gobierno y autoridades del sistema educativo, en un encuentro que resaltó el rol del intercambio académico como herramienta de cooperación internacional.

Durante la recepción, el embajador destacó el impacto del programa desde su llegada a Uruguay, y remarcó la importancia de promover la excelencia académica y fortalecer los vínculos entre ambos países. “Celebramos el impacto duradero de Fulbright en Uruguay y en el mundo”, afirmó, al señalar que el objetivo fundacional —acercar personas y fomentar el entendimiento entre naciones— sigue vigente.

El reconocimiento apuntó también al crecimiento del programa en número de beneficiarios y alcance. Desde su creación y llegada al país en 1959, Fulbright impulsó oportunidades de formación para más de 1.300 uruguayos, con participación en universidades, empresas, organismos públicos y proyectos de innovación tanto en el plano local como en el internacional. La red global, integrada por más de 400.000 participantes en 160 países, se convirtió en una de las comunidades académicas internacionales más influyentes.

En la ceremonia se recordó el próximo aniversario internacional del programa, que cumplirá 80 años en 2026, y la reciente firma de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos y Uruguay orientado a ampliar la cooperación bilateral en educación e investigación científica. Representantes del gobierno, entre ellos el director nacional de Educación, Gabriel Quirici, acompañaron al cuerpo diplomático y a los referentes académicos.

La recepción concluyó con un brindis por el nuevo acuerdo, el legado de Fulbright y la continuidad del intercambio educativo como herramienta de desarrollo, innovación y entendimiento entre ambos países.

