La Embajada de Filipinas celebró 50 años de relaciones diplomáticas con Uruguay

La embajadora de la República de Filipinas en Uruguay, Grace Cruz-Fabella, dio inicio a la celebración de los 50 años de relaciones diplomáticas entre los países con la colocación de una ofrenda floral en el monumento a José Gervasio Artigas en la plaza Independencia. Tras la ceremonia, la diplomática invitó a los funcionarios del gobierno y a la comunidad filipina presente a una recepción en el Radisson Victoria Plaza Hotel.
Durante el mandato de Cruz-Fabella, Filipinas y Uruguay han alcanzado varios hitos importantes en sus relaciones bilaterales. Filipinas acogió la reunión inaugural del Mecanismo de Consulta Bilateral en Manila en noviembre de 2025, lo que supuso un paso importante en la institucionalización del diálogo entre los países. El país asiático también anunció la apertura de su mercado a la carne vacuna uruguaya, tras la concesión de acreditaciones de importación a 22 establecimientos.
En coordinación con la cónsul honoraria de Filipinas, Anna María Zosa, el fortalecimiento de las relaciones sigue siendo una prioridad, ya que los dos países acordaron ampliar la cooperación en distintos ámbitos, como, por ejemplo, la agricultura, los asuntos consulares, el deporte, la educación, la cultura y las energías renovables.