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La Embajada de Francia otorgó la Orden Nacional del Mérito a Agnès Bonavita

La distinción es otorgada a las personas que contribuyen a la nación francesa

La embajadora de Francia Virginie Bioteau le entregó la distinción a Agnès Bonavita.

La embajadora de Francia Virginie Bioteau le entregó la distinción a Agnès Bonavita.

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Mauricio Rodríguez
Ramiro Rodríguez Villamil, Marga Caussi, Diego Reverditto y director general del Liceo Francés Thierry Greco.

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Mauricio Rodríguez
Christophe Cuin-Taffin, Adriana Cóccaro y Thibault Prat.

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Mauricio Rodríguez
Ricardo Vitola, Gastón Giovannone y Virginia Morey.

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Mauricio Rodríguez
Gianella Guarino y Hélène Bonavita.

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Lucas Vitola y Alejandro Ruibal.

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Vicente y Concepción Larrouze junto a Alain Fohr.

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Mauricio Rodríguez
Sylvie Legionnet y María Eugenia Bastarrica.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Agnès Bonavita fue condecorada con la Orden Nacional del Mérito, una distinción que es otorgada a las personas que contribuyen a la nación francesa. La ceremonia fue el martes 21 en la residencia de la embajadora de Francia, Virginie Bioteau.

Bonavita aseguró a Galería que se sintió muy emocionada y hasta sorprendida por haber sido elegida para la distinción. “Mi abuelo vino de Francia en 1940. Llegó con sus tres hijos y fundó una empresa, que está por cumplir 90 años, y siempre mantuvimos un vínculo con Francia”, dijo. Contó que aprendió francés antes que español, estudió en el Liceo Francés y luego fue profesora en la Alianza Francesa de Montevideo, mientras estudiaba economía. Luego, su vínculo continuó en la Sociedad Francesa de Enseñanza, el organismo local que administra el Liceo en convenio con el gobierno francés, donde, además, se desempeñó como vicepresidenta.

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En el ámbito local, trabajó en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y luego pasó a la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. “En ese marco le ofrecieron a Uruguay un puesto en la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, que tenía un programa para países en desarrollo. Fui con una cartera de propuestas que incluían proyectos en las áreas de industria, forestación y hotelería. La finalidad era encontrar socios”, aseguró.

En su discurso, pronunciado en francés, la diplomática dijo que Bonavita trabajó “de manera natural y sencilla, pero siempre con una destacada constancia, demostrando su capacidad de gestión y su compromiso”.

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