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    Búsqueda se suma a medios de América Latina que aplican IA con impacto en sus negocios

    El AI Product Lab de la SIP y Google cerró su primera edición con más de 20 medios aplicando IA en su trabajo diario; Búsqueda fue parte del programa

    AI Product Lab de la SIP y Google.

    AI Product Lab de la SIP y Google.

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Tras meses de trabajo intensivo, el AI Product Lab (AIPL), una iniciativa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) apoyada por Google News Initiative y desarrollada por Marktube Group, llega a su fin marcando un hito en la transformación digital del periodismo en América Latina.

    Más de 20 medios de la región han implementado soluciones concretas de inteligencia artificial (IA) que trascienden la experimentación y abordan desafíos críticos de negocio, desde la automatización de procesos y la generación de nuevos ingresos hasta la optimización de coberturas informativas en tiempo real.

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    Búsqueda fue parte de este programa concebido para fortalecer las capacidades estratégicas y operativas de los medios de Latinoamérica y el Caribe, integrando la IA como un habilitador transversal del ciclo de vida de productos y flujos de trabajo.

    “El AI Product Lab refleja el enorme potencial de la innovación cuando se combina con talento, compromiso y una visión clara de futuro. Hemos visto un entusiasmo extraordinario por parte de los medios participantes, que han pasado de explorar la inteligencia artificial a integrarla de manera concreta en sus operaciones. En un momento de transformación profunda para el periodismo, este programa demuestra que es posible fortalecer la sostenibilidad, la calidad y el impacto del trabajo periodístico. Agradecemos especialmente a Google por su apoyo estratégico para hacer posible esta iniciativa”, afirmó Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

    "En Google, nos entusiasma ver cómo los medios en América Latina están incorporando el uso de la IA para mejorar procesos. Más allá de la tecnología, lo que realmente nos inspira es observar cómo están integrando la IA para redefinir el periodismo, haciéndolo no solo más eficiente, sino más sostenible. Nos alegra ser parte de este camino, viendo cómo la innovación regional está marcando un nuevo estándar para la industria," compartió Alejandra Brambila, News Partner Manager de Google.

    La metodología, la clave del éxito

    El programa se estructuró en tres etapas: primero, una fase formativa de 12 sesiones grupales con expertos internacionales que brindaron el conocimiento base; segundo, talleres de prototipado intensivos (workshops 1:1) diseñados para traducir ideas abstractas en prototipos viables; y, finalmente, el acceso a fondos de implementación junto con acompañamiento técnico personalizado durante tres meses, para asegurar el despliegue de las soluciones.

    "La diferencia fundamental de este programa radica en la incorporación de los talleres de prototipado. No nos quedamos en la teoría; la metodología obligó a los medios a pensar en términos de 'producto', validando la viabilidad técnica y el impacto financiero de cada idea antes de escribir la primera línea de código", consideró Ezequiel Arbusti, directivo de Marktube Group.

    Los workshops para diseñar los prototipos funcionaron como una aceleradora interna. Durante estas sesiones, los mentores trabajaron con equipos interdisciplinarios de cada medio. Se utilizaron herramientas de diseño de producto para definir el producto mínimo viable (MVP), mapear los flujos de datos y establecer objetivos y resultados clave medibles, garantizando que la inversión de tiempo y dinero tuviera un retorno operativo claro.

    Un impacto tangible

    Los medios participantes desarrollaron soluciones que mejoran la eficiencia operativa, fortalecen la toma de decisiones basada en datos y abren nuevas oportunidades de negocio.

    "Vimos una evolución impresionante. Pasamos de medios que tenían miedo o curiosidad por la IA, a equipos técnicos que hoy son capaces de diseñar arquitecturas RAG o agentes inteligentes que interactúan directamente con sus bases de datos para generar valor informativo real", afirmó Rolando Castañón, jefe de las mentorías técnicas del programa.

    Además de Búsqueda, los otros medios que recibieron fondos y acompañamiento para ejecutar sus proyectos fueron: ABC (Paraguay), Agencia Ocote (Guatemala), Confidencial (Nicaragua), CR Hoy (Costa Rica), Diario El Heraldo (Honduras), Divergentes (Nicaragua), El Nacional (Venezuela), El País (Uruguay), El Regional del Zulia (Venezuela), La Hora (Ecuador), La Nación (Costa Rica), La Prensa (Nicaragua), La Prensa (Panamá), La Prensa Gráfica (El Salvador), Listín Diario (República Dominicana), Montevideo Portal (Uruguay), Prensa Libre (Guatemala), Redacción Regional (El Salvador), Revista Nómadas (Bolivia) y Televisora de Costa Rica - Teletica (Costa Rica).

    El proyecto de Búsqueda

    Tras evaluar distintas opciones, el equipo de Búsqueda optó por reforzar el trabajo interno y crear un asistente editorial para newsletters potenciado con IA.

    La herramienta, llamada Lola, busca hacer más ágil la producción de este tipo de contenidos. Automatiza tanto la creación como el envío de newsletters.

    Está conectada al sistema de gestión de contenidos (CMS) y a Google Analytics, lo que le permite seleccionar notas, generar textos adaptados a cada campaña y acompañar el proceso con un chatbot. Además, la integración facilita la segmentación de la audiencia.

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