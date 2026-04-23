Niveles de pobreza y desigualdad de ingresos sin cambios sustanciales al inicio del nuevo gobierno

En momentos en que el gobierno empieza a desplegar nuevas medidas para atacar el problema de las personas en situación de calle y acciones específicas enfocadas en barrios carenciados, el Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó esta semana estimaciones sobre la cantidad de pobres en el país, así como sobre los niveles de desigualdad de ingresos del año pasado. Los datos sugieren que el panorama no cambió sustancialmente en el primer año de la administración del Frente Amplio encabezada por Yamandú Orsi, en comparación con 2024.

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En 2025, un 16,6% de los habitantes eran pobres en la medición por ingresos. El año anterior, habían sido 17,3%. Aunque, a priori, de estos datos podría inferirse una disminución de la incidencia de la pobreza, el margen de error del cálculo desaconseja extraer una conclusión categórica en ese sentido.

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Según la metodología empleada para esta medición, son pobres quienes no cuentan con el ingreso mínimo suficiente para cubrir las necesidades básicas alimentarias y las no alimentarias. Esa “línea de pobreza” por persona, o umbral estimado para poder adquirir la referida canasta básica, se estableció en diciembre en $ 24.632 para inquilinos y $ 15.173 para no inquilinos ($ 19.800 y $ 13.194 en el interior, respectivamente). En función de eso, en 2025 el 18,7% de la población de la capital era pobre; en el interior, el porcentaje fue de 15,3%. Por departamentos, la pobreza muestra una distribución heterogénea; los niveles más altos se registraron en los departamentos de Cerro Largo, Rivera y Artigas.

Por otro lado, un 1,7% de los habitantes del país eran indigentes —“pobreza extrema”— al no tener un ingreso suficiente para solventar una canasta alimentaria esencial.

En 2025, el 9,7% de los varones estaba en situación de pobreza; entre las mujeres, el porcentaje ascendía a 16,0%.

En su informe, el INE subraya que “la incidencia de la pobreza es significativamente mayor entre los menores de 18 años que entre la población adulta: casi el 40% del total de personas en situación de pobreza son menores”. En 2025, estaban en esa condición un 29,1% de los niños de hasta seis años, 27,3% de los de seis a 12 años y la incidencia es de 26,5% en el grupo de 13 a 17 años. Entre la población de 65 años o más, las personas en situación de pobreza representaban el 6%.

Mientras que entre la población de ascendencia étnico-racial blanca la pobreza fue el año pasado de 14,9%, su incidencia se estimó en casi el doble entre la afro/negra (28,7%).

Medición “multidimensional”

Por otro lado, el INE publicó su cálculo de la pobreza “multidimensional”, que tiene en cuenta cinco dimensiones clave: educación, condiciones habitacionales, servicios básicos, protección social y empleo.

En 2025, para el total país, el 18,7% de las personas eran pobres según este método y sufren, en promedio 33,4% de privaciones ponderadas; el indicador que más contribuye a la pobreza es el de años de escolarización, seguido por la informalidad laboral.

El año anterior, el porcentaje de pobres en esta medición “multidimensional” había sido de 19,9%.

Desigualdad

El martes 21, el INE difundió un conjunto de indicadores relacionados con la desigualdad de ingresos entre las personas.

El coeficiente de Gini, un indicador que varía entre cero y uno y refleja mayor nivel de desigualdad cuanto más cercano a uno se encuentre, casi no se movió al inicio del nuevo gobierno: pasó de 0,405 en 2024 a 0,404 en 2025.

Por departamentos, Montevideo, Salto y Canelones son los más desiguales en términos del Gini. A su vez, San José, Colonia, Lavalleja y Flores son los que presentan los menores niveles de iniquidad de ingresos.

Una segunda medición es la “brecha de la pobreza”, una medida promedio del ingreso faltante para alcanzar la línea de pobreza de quienes están por debajo de ella (expresada en términos porcentuales): pasó de 3,6 en 2024 a 3,5 el año pasado.

Otro indicador informado es el “ratio de ingresos”, calculado como el cociente entre el ingreso medio del decil más bajo y el más alto; a mayor valor, mayor nivel de desigualdad. El dato mostró un leve deterioro al pasar de 12,1 en 2024 a 12,4 en 2025.

De todos modos, el INE aclara en su informe que la magnitud de los movimientos de estos indicadores se encuentra dentro del margen de error y, por tanto, no se puede afirmar que haya habido cambios estadísticamente significativos.