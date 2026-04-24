Se estrenó ‘Michael’, la película biográfica del rey del pop interpretado por su sobrino Jaafar Jackson

Con más de 400 millones de discos vendidos en todo el mundo, 13 premios Grammy y el récord Guinness como “artista más exitoso de todos los tiempos”, Michael Jackson sigue ocupando el trono del rey del pop.

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Su carrera musical, iniciada siendo un niño con sus hermanos en los Jackson Five, una banda liderada por su padre, fue el puntapié para una carrera imparable, que continuó con su trayectoria en solitario y la introducción de nuevos lenguajes en el plano musical, tecnológico y corporal.

El rey del pop a la gran pantalla La familia Jackson copó la alfombra roja en la première de 'Michael' en Hollywood

Las escenografías monumentales de sus espectáculos en vivo, la fusión de estilos musicales, como el jazz, el funk y el break dance, la nueva concepción del videoclip como pequeña producción cinematográfica y su icónico paso de baile conocido como “caminata lunar” hicieron que este artista afroamericano rompiera barreras culturales y sociales, y convirtiera a sus fanáticos en legión.

Este jueves 23 de abril, la película biográfica, dirigida por Antoine Fuqua, director, entre otros títulos, de la saga The Equalizer, llegó a cines de Uruguay . La première internacional se celebró en Berlín, el 10 de abril, a la que asistió el equipo de la película y parte de la familia Jackson.

El protagonista, Jaafar Jackson

La tarea colosal de encontrar al protagonista que encarnara al eterno rey del pop se extendió durante meses, y cientos de candidatos desfilaron ante el equipo de casting, desde actores profesionales hasta imitadores de la estrella de la música. Debían reunir una serie de cualidades difíciles de encontrar en una sola persona: excelente interpretación, habilidades vocales y un exigente nivel de baile que estuviera a la altura del estilo único del artista.

Finalmente, el elegido fue Jaafar Jackson, hijo de Jermaine, hermano de Michael, cantante y bajista en Jackson Five.

El productor de la película, Graham King —ganador de un premio Oscar por Infiltrados (Martin Scorsese, 2006)— y el guionista John Logan —nominado también a la estatuilla por, entre otros títulos, Gladiator (Ridley Scott, 2001)— decidieron que Jaafar reunía los atributos necesarios para tan ingente tarea.

Su parentesco y parecido con su tío, junto con su profesionalidad como bailarín y cantante, funcionaron a la perfección. A esto se sumó el hecho de conseguir que la voz y los gestos particulares, incluida la risa, conectaran con el recuerdo de Michael Jackson. A su vez, la actitud escénica del joven sobrino fue increíble, tanto que el equipo del casting la calificó como “mágica”, por la enorme similitud con su original.

Michael jaafar jackson 1 Jaafar Jackson, actor que interpreta a Michael Jackson y el director Antoine Fuqua en el rodaje de Michael. EFE

Hasta el momento, Jaafar había sido conocido casi exclusivamente por formar parte del reality The Jackson: Next Generation. Nacido en Los Ángeles, creció inevitablemente rodeado de música y danza. En 2019 publicó su primer single, Got Me Singing, con un videoclip en el que incorporaba el baile con guiños poco disimulados a su legado familiar.

Estas habilidades, que lo acercan a la imagen de su tío, han servido para construir al gran personaje al que no intenta imitar, sino, en sus propias palabras, “canalizar” a través de su actuación.

Consciente del reto al que se enfrentaba, Jaafar ha comentado públicamente que su obsesión fueron los pasos de baile: “Ensayaba horas y horas. Bailaba hasta que me sangraban los pies o se me dormían”, ha manifestado. Todo con el propósito de devolver a los fanáticos los momentos icónicos en los que su tío se convirtió en estrella irrepetible.

Jaafar incluso reveló que antes de hacer la prueba de casting estuvo meses preparándose con un coach de interpretación. Cuando quedó seleccionado para el papel, lo dio a conocer en su cuenta de Instagram, donde hoy acumula más de 557.000 seguidores. Junto a una fotografía en blanco y negro, donde aparece con una de las poses más recordadas del rey del pop, escribió: “Me siento halagado y honrado de ponerme en la piel de mi tío Michael para contar su historia. Para todos los fanáticos alrededor del mundo, nos veremos muy pronto”.

Michael biopic Michael Jackson Jaafar Jackson en el papel de Michael Jackson en Michael. EFE

Recientemente, en una entrevista en The Today Show, según recoge El País de Madrid, Jaafar señaló que no tuvo una relación muy estrecha con su tío, por eso acceder a su archivo personal le permitió entender mejor su figura. “Sus textos, poemas, mantras y afirmaciones fueron un punto de inflexión para mí. Empecé poniendo sus afirmaciones en paredes y espejos. Seguí con la voz, luego con los gestos y los movimientos”.

La historia de Michael

Si bien la vida de este ídolo de masas no estuvo exenta de polémica, el tráiler no da pistas de que se vayan a abordar los aspectos más oscuros de su vida, como son las acusaciones por abuso a menores.

La película sí mostrará la interna familiar. Uno de los ejes principales es el carácter fuerte y la personalidad controvertida del padre de los Jackson, interpretado por Colman Domingo, nominado al Oscar como mejor actor por Las vidas de Sing Sing (Greg Kwedar, 2023). Para dar credibilidad a la imponente presencia del padre en la vida real, el actor debió someterse a una desafiante caracterización, que incluyó una prótesis.

Michael biopic Michael Jackson Colman Domingo en el papel de Joe Jackson, el padre, en Michael. EFE

Michael biopic Michael Jackson 1 Jaafar Jackson como Michael Jackson y Nia Long en el papel de Katherine Jackson, madre del rey del pop, en una escena de la película. EFE

Otros personajes fundamentales en la trayectoria de Michael Jackson también forman parte de la película. Es el caso de la madre, Katherine Jackson, quien ofrecía refugio emocional a su hijo pequeño y que está interpretada por la actriz Nia Long; o John Branca, abogado y asesor del cantante, interpretado por Miles Teller, conocido por películas como Top Gun: Maverick (Joseph Kosinski, 2022).

Otra figura indispensable en la vida de Michael que aparece en la película es la de la cantante Diana Ross, que se convirtió en la mentora de los incipientes Jackson Five y de la carrera en solitario del artista. Interpretada por la actriz Kat Graham, conocida por el papel de Bonnie Bennett en la serie televisiva The Vampire Diaries (Kevin Williamson, 2009-2017), dará cuenta de la relación que unía a ambos artistas y que mantuvieron cercana hasta la muerte del cantante.

A partir de EFE