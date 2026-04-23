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El adiós a Vicky: Netflix celebra el final de 'Envidiosa'

El miércoles 29 de abril se estrena la temporada final de Envidiosa y Netflix organizó un festejo para los actores y el equipo detrás de cámara

Adrián Suar, creador de Envidiosa, con los protagonistas de la serie, Griselda Siciliani y Esteban Lamothe.

Adrián Suar, creador de Envidiosa, con los protagonistas de la serie, Griselda Siciliani y Esteban Lamothe.

FOTO

Netflix
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

A pocos días de que el universo de Vicky llegue a su conclusión, Netflix reunió en Buenos Aires al elenco y creadores de Envidiosa para celebrar el cierre de un ciclo que marcó un hito para la producción argentina. La comedia, nacida de la factoría de Adrián Suar y consolidada como uno de los productos argentinos con mayor exportación de los últimos años, estrena su cuarta y última temporada el próximo miércoles 29 de abril.

El encuentro funcionó como un resumen de lo que han sido estos años de rodaje. Figuras centrales como Griselda Siciliani, Esteban Lamothe y Lorena Vega compartieron la velada junto a invitados de la escena musical y artística, subrayando la camaradería que la serie generó detrás de escena.

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Marina Bellati, Violeta Urtizberea, Griselda Siciliani y Bárbara Lombardo.

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Griselda Siciliani es Vicky en la ficción.

Griselda Siciliani es Vicky en la ficción.

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Lorena Vega.

Lorena Vega.

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Esteban Lamothe.

Esteban Lamothe.

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Adrián Suar.

Adrián Suar.

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Griselda Siciliani.

Griselda Siciliani.

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Agustina Suásquita.

Agustina Suásquita.

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Parte del elenco de Envidiosa en el cóctel de celebración de la temporada final.

Parte del elenco de Envidiosa en el cóctel de celebración de la temporada final.

Los desafíos de la temporada final

En esta última entrega, la narrativa se traslada al terreno de la convivencia y las familias ensambladas. Vicky se enfrenta a un nuevo escenario doméstico junto a Matías y la incorporación de Bruno, el hijo de nueve años de su pareja. Este nuevo esquema familiar, sumado a la tensa relación con Nora —la madre del niño—, empuja a la protagonista a reevaluar su concepto de maternidad y a lidiar con las cuentas pendientes de su propia historia personal.

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El plano laboral también aporta su cuota de conflicto con el reingreso de Nicolás, una figura del pasado que altera su estabilidad actual. Entre los dilemas de su círculo íntimo de amigas y los enredos afectivos de su hermana, la temporada final se propone desarmar la idea de la familia ideal para centrarse en los vínculos reales que se construyen por elección.

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