El adiós a Vicky: Netflix celebra el final de 'Envidiosa'

A pocos días de que el universo de Vicky llegue a su conclusión, Netflix reunió en Buenos Aires al elenco y creadores de Envidiosa para celebrar el cierre de un ciclo que marcó un hito para la producción argentina. La comedia, nacida de la factoría de Adrián Suar y consolidada como uno de los productos argentinos con mayor exportación de los últimos años, estrena su cuarta y última temporada el próximo miércoles 29 de abril.

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El encuentro funcionó como un resumen de lo que han sido estos años de rodaje. Figuras centrales como Griselda Siciliani, Esteban Lamothe y Lorena Vega compartieron la velada junto a invitados de la escena musical y artística, subrayando la camaradería que la serie generó detrás de escena.

Un fenómeno que cruzó fronteras

Más allá de la identificación inmediata del público rioplatense, los números respaldan el impacto global de la ficción. Desde su estreno, la serie estuvo tres semanas en el Top 10 Global de habla no inglesa, logrando repercusión en mercados tan dispares como Israel, Grecia y España, Hungría, Croacia, Portugal y varios países de América Latina. La tercera entrega, presentada a finales de 2025, confirmó esta tendencia al posicionarse en el puesto número uno en Argentina, Uruguay y Chile, sosteniendo su relevancia internacional durante varias semanas.

Envidiosa_1405 1 Griselda Siciliani. Netflix

Envidiosa_1017 Agustina Suásquita. Netflix

Envidiosa_1220 Parte del elenco de Envidiosa en el cóctel de celebración de la temporada final.

Los desafíos de la temporada final

En esta última entrega, la narrativa se traslada al terreno de la convivencia y las familias ensambladas. Vicky se enfrenta a un nuevo escenario doméstico junto a Matías y la incorporación de Bruno, el hijo de nueve años de su pareja. Este nuevo esquema familiar, sumado a la tensa relación con Nora —la madre del niño—, empuja a la protagonista a reevaluar su concepto de maternidad y a lidiar con las cuentas pendientes de su propia historia personal.

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El plano laboral también aporta su cuota de conflicto con el reingreso de Nicolás, una figura del pasado que altera su estabilidad actual. Entre los dilemas de su círculo íntimo de amigas y los enredos afectivos de su hermana, la temporada final se propone desarmar la idea de la familia ideal para centrarse en los vínculos reales que se construyen por elección.