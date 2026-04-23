  • Cotizaciones
    jueves 23 de abril de 2026
    • Temas del día

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La ginecóloga Fernanda Nozar dejará la dirección general de Salud del MSP

    La jerarca pidió licencia “por motivos personales” desde el jueves 16; competirá por un cargo docente en la Udelar

    Directora general de Salud del MSP Fernanda Nozar.

    Directora general de Salud del MSP Fernanda Nozar.

    FOTO

    Pablo Vignali

    La directora general de Salud del Ministerio de Salud Púbica (MSP), Fernanda Nozar, dejará su cargo para concursar como docente grado 5 de la Clínica Ginecotológica B de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, informó la diaria este martes.

    Nozar, ginecóloga y obstetra, se encuentra desde el jueves 16 de licencia de su cargo en el ministerio por “motivos personales”, según la propia jerarca dijo al ser consultada por Búsqueda. En el ministerio la jerarca tuvo un rol protagónico, sobre todo en temas vinculados a su especialidad.

    Leé además

    Mujer embarazada.
    Salud pública

    MSP analiza estudios recientes sobre autismo y paracetamol, mientras médicos califican de “bolazo” ese vínculo

    Por Leonel García
    Cristina Lustemberg durante una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva.
    Decreto

    El MSP reglamentó la ley que reconoce a la endometriosis “como un problema de salud pública”

    En la docencia, actualmente era grado 4 en la Clínica Ginecotológica A, dirigida por el subsecretario de Salud, Leonel Briozzo.

    Según pudo saber Búsqueda, Nozar —cuya trayectoria incluye el Hospital Pereira Rossell y el Colegio Médico del Uruguay— es, hasta el momento, la única postulante para ese cargo académico, por lo que casi seguro será designada.

    Fuentes del MSP dijeron que en estos días se están procesando más cambios en la cartera, como la designación de presidente y vicepresidente de la flamante Agencia Regulatoria de Medicamentos, más otros en el área de Fiscalización.

    Selección semanal
    Oposición

    Analistas ven un corrimiento del Partido Independiente a la derecha, algo que sus autoridades rechazan

    Por Leonel García
    Acuerdo comercial

    Las negociaciones en el Mercosur por las cuotas de acceso al mercado europeo están trabadas

    Comercio exterior

    Conaprole considera “irregular e ilegítimo” caso de supuesto ‘dumping’ en Brasil, que se acerca a su fallo

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad pública

    Seguridad: blancos tienen borrador crítico con plan del gobierno mientras en la interna cuestionan “demora” y “formas” de tratar el tema

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    El papa León XIV saludando a la gente a su llegada a una reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en Malabo, Guinea Ecuatorial, el 21 de abril de 2026.

    León XIV: el pontífice en guerra con la Casa Blanca

    Por Amy Kazmin
    Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central.

    La economía uruguaya recuperó un “mayor dinamismo”, afirma el Banco Central

    Por Redacción Búsqueda
    Valeria Csukasi y Mario Lubetkin tras la Comisión Especial para el Tratamiento y la Aprobación del Acuerdo de Asociación Mercosur Unión Europea en el Anexo del Palacio Legislativo, 23 de febrero de 2026.

    La próxima semana comienza el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y Csukasi lamentó que Uruguay no se haya preparado antes

    Por Ruben Silvera
    Monica Xavier durante el acto central en conmemoración por el Día Internacional de las Mujeres de 2026 en el salón de actos del anexo de la Torre Ejecutiva en Montevideo.

    Inmujeres sin diagnóstico sobre cómo la IA puede afectar el trabajo de las mujeres

    Por Redacción Búsqueda