La ginecóloga Fernanda Nozar dejará la dirección general de Salud del MSP

La directora general de Salud del Ministerio de Salud Púbica (MSP), Fernanda Nozar, dejará su cargo para concursar como docente grado 5 de la Clínica Ginecotológica B de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, informó la diaria este martes.
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Nozar, ginecóloga y obstetra, se encuentra desde el jueves 16 de licencia de su cargo en el ministerio por “motivos personales”, según la propia jerarca dijo al ser consultada por Búsqueda. En el ministerio la jerarca tuvo un rol protagónico, sobre todo en temas vinculados a su especialidad.
En la docencia, actualmente era grado 4 en la Clínica Ginecotológica A, dirigida por el subsecretario de Salud, Leonel Briozzo.
Según pudo saber Búsqueda, Nozar —cuya trayectoria incluye el Hospital Pereira Rossell y el Colegio Médico del Uruguay— es, hasta el momento, la única postulante para ese cargo académico, por lo que casi seguro será designada.
Fuentes del MSP dijeron que en estos días se están procesando más cambios en la cartera, como la designación de presidente y vicepresidente de la flamante Agencia Regulatoria de Medicamentos, más otros en el área de Fiscalización.