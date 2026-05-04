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La Embajada de Italia celebró la Giornata del Made in Italy

Se trata de un festejo internacional en el que se promocionan la creatividad, la excelencia y la tecnología

Embajador de Italia Fabrizio Petri y presidente de Sportivo Bella Italia Rodrigo Lubetkin.

Embajador de Italia Fabrizio Petri y presidente de Sportivo Bella Italia Rodrigo Lubetkin.

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Valentina Weikert
Jugadores de Sportivo Bella Italia Mateo Torres y Bruno Barbato rodean al directivo del club Matías Arrighetti.

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Valentina Weikert
Asesor de Sportivo Bella Italia Fabián Carini e Ignacio Torello.

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Valentina Weikert
Embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi, Katarina de la Rosa y embajador de Argentina Alan Beraud.

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Agustín López y Santiago Vera.

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Valentina Weikert
Embajador británico Mal Green, Nadia Montoto, Beatriz Raposo y embajador de Brasil Marcos Raposo.

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Valentina Weikert
Vincent y Concepción Larrouze junto al embajador de la Unión Europea Petros Mavromichalis.

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Valentina Weikert
Guillermo Arrieta, Verónica Falcioni, Laurent Lazard y Fernando Arrieta.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Cada 15 de abril se conmemora en todo el mundo la Giornata del Made in Italy, una jornada dedicada a la promoción de la creatividad, la excelencia y la tecnología italianas. Se trata de una fecha instituida en coincidencia con el nacimiento de Leonardo da Vinci —genio universal que encarna la unión entre el arte, la maestría y la innovación—, que busca reconocer la importancia de los productos italianos en la consolidación de la identidad cultural y su impacto en la economía global.

En esta edición, la jornada estuvo dedicada al ámbito deportivo, en línea con la estrategia de Diplomacia del Deporte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

Como otros años, la recepción brindada por el embajador de Italia, Fabrizio Petri, fue una oportunidad propicia para presentar la camiseta del club de fútbol Sportivo Bella Italia, junto con el presidente de la institución, Rodrigo Lubetkin.

En el marco de esta celebración, conmemorada en la residencia de la embajada, los invitados pudieron conocer y experimentar productos italianos vinculados al sector deportivo de la mano de marcas con presencia en el país, como Colnago (Globalcycle), Technogym (Kohl International), Aprilia (Zenex Outdoor), Crescina y Fillerina del Laboratorio Labo (Cudesa), Acerbis y MV Agusta (Café Race).

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